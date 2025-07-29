الصدي التقى وفدا من البنك الدولي وأعطى توجيهاته لترشيد استهلاك المياه في مغاسل محطات المحروقات

استقبل وزير الطاقة والمياه جو الصدي، مدير مكتب البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، يرافقه خبير أول في الطاقة زكريا قمح.



وخلال اللقاء، تم عرض واقع قطاع الطاقة والحلول التي يعمل عليها والخطوات الإصلاحية وسبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي على هذا الصعيد.



كما استقبل الصدي رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، يرافقه أعضاء مجلس النقابة، وتناول البحث شؤون قطاع المحروقات وملفات تعنى بها النقابة.



وأعطى الصدي توجيهاته للمحطات بـ"ضرورة ترشيد استهلاك المياه في المغاسل لديها وضرورة تطبيق معايير السلامة العامة في المحطات".



وكذلك، بحث الصدي مع رئيس بلدية الجديدة - البوشرية - السد أغوست باخوس وأعضاء المجلس البلدي في ملفات تعنى بها المنطقة.