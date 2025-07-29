وليد جنبلاط يستقبل سفراء السعودية ومصر وفلسطين

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور.



وجرى خلال اللقاء البحث في المستجدات المحلية والاقليمية.



واستقبل جنبلاط السفير المصري علاء موسى، بحضور نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي زاهر رعد. واستقبل جنبلاط السفير المصري علاء موسى، بحضور نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي زاهر رعد.