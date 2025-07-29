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الرئيس عون استهل لقاءاته في الجزائر
أخبار لبنان
2025-07-29 | 13:38
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الرئيس عون استهل لقاءاته في الجزائر
بدأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته فور وصوله إلى العاصمة الجزائرية، فاستقبل في مقر الاقامة في مجمع زارلده الرئاسي، رئيس مجلس الأمة الجزائري عزوز ناصري في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والسفير اللبناني لدى الجزائر محمد حسن والمستشار الخاص للرئيس عون العميد المتقاعد أندره رحال.
ورحب ناصري بالرئيس عون في الجزائر التي تجمعها بلبنان علاقات أخوة متينة، مؤكدا "وقوف الشعب الجزائري إلى جانب شقيقه الشعب اللبناني".
وشكر الرئيس عون رئيس مجلس الأمة على زيارته، مؤكداً "ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية - الجزائرية في كافة المجالات".
كذلك، زار الرئيس عون في مقر إقامته، رئيس مجلس الشعب الوطني ابرهيم بوغالي، مرحباً بزيارة رئيس الجمهورية إلى الجزائر، ومؤكدا أهمية التعاون بين البلدين.
وبعدها، توجه الرئيس عون برفقة الوزير الجزائري المرافق محمد عرقاب الى مقام الشهيد حيث وضع اكليلاً من الزهر على ضريح أرواح الشهداء الجزائريين، "عربون تقدير واحترام لتضحياتهم من أجل الوصول بالجزائر الى مصاف الدول المستقلة والفاعلة في محيطها وفي العالم، ولتكون ايضاً عضواً اساسياً ومهماً في صلب الأمة العربية للمساهمة في رعاية مصالحها والدفاع عن الأهداف العربية الموحدة".
وبعد وضع الاكليل وعزف الموسيقى لحن الموتى، وقف الرئيس عون على شرفة مطلة على العاصمة الجزائرية، والقى نظرة شاملة على مساحة كبيرة من العاصمة، قبل ان يغادر الى القصر الرئاسي للقاء نظيره الجزائري حيث تعقد قمة لبنانية - جزائرية في القصر الرئاسي.
أخبار لبنان
جوزاف عون
الجزائر
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