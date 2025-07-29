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لجنة الإدارة إطلعت على تقرير اللجنة الفرعية بشأن إقتراح قانون الإعلام وتستكمل النقاش في جلسة لاحقة
أخبار لبنان
2025-07-29 | 14:16
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لجنة الإدارة إطلعت على تقرير اللجنة الفرعية بشأن إقتراح قانون الإعلام وتستكمل النقاش في جلسة لاحقة
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله والنواب: اشرف بيضون، بلال عبد الله، علي حسن خليل، عماد الحوت، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، جورج عقيص، اسامة سعد، غادة ايوب، مروان حمادة، قبلان قبلان، فراس حمدان، حليمة القعقور، امين شري، محمد خواجة وقاسم هاشم.
ودرست جدول اعمالها المقرر، وكانت بدأت في الجلسة السابقة مناقشة اقتراح قانون الاعلام، واحالته على لجنة فرعية برئاسة النائب جورج عقيص، وقد انهت اللجنة الفرعية عملها ورفعت تقريرها الى لجنة الادارة والعدل التي بدأت بمتابعة درسه في هذه الجلسة.
وبداية، اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة الفرعية واستمعت الى شرح قدمه رئيسها حول المراحل التي مر بها الاقتراح بشكل عام، مركزًا على درسه في اللجنة الفرعية والمنهجية التي اتبعت في العمل لمقاربة الاحكام التي تضمنها الاقتراح، كما تناول الشرح اقسام الاقتراح والنقاط الاساسية التي تضمنها، بالإضافة الى الآراء التي كانت قد تحفظت على بعض المواد.
وتداول اعضاء اللجنة الاقتراح وتوزعت الآراء حول عدد من الاحكام أهمها تشكيل الهيئة الوطنية للأعلام، حيث ذهب رأي الى الاعتبار بضرورة اعطاء دور أكبر للحكومة في اختيار اعضاء هذه الهيئة، بينما ذهب رأي مقابل بضرورة ان يكون اختيار غالبية اعضاء الهيئة مختارة من الجهات التي ينتمي اليها الاعضاء لكي تبقى قراراتها مستقلة تعمل على ضبط الاعلام دون تقيده والتضيق عليه.
اما لجهة الحريات الاعلامية، فقد ذهب رأي الى توسيع مساحة الحرية الاعلامي وجعل المحكمة المدنية هي المرجع للنظر في المخالفات التي يرتكبها الاعلاميون، وان يخضع الاعلام الى صلاحية القضاء الجزائي أو العسكري، وفي هذا الاطار رأي آخر لفت الى عدم جواز تفلت الاعلام من بعض الاصول والاسترسال في اللجوء الى اساليب اعلامية تهدف الى التحريض والقدح والذم وتناول سمعة الناس.
كما تناول النقاش بعض المسائل الاخرى ونظرا لضيق الوقت رفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة لاحقة.
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