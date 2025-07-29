ابتداءً من هذا التاريخ... الخطوط الجوية الجزائرية تعلن استئناف رحلاتها الى بيروت

وزير الثقافة للـLBCI: لا سوابق رسمية لإعلان الحداد أو تنكيس الأعلام على رحيل فنان..والوزارة تضع نفسها بتصرّف ورثة زياد

وزير الثقافة للـLBCI: لا سوابق رسمية لإعلان الحداد أو تنكيس الأعلام على رحيل فنان..والوزارة تضع نفسها بتصرّف ورثة زياد

سلامة للـLBCI: وزارة الثقافة تضع نفسها بتصرّف ورثة الراحل زياد الرحباني كونهم أصحاب الحقوق الفكرية لأعماله وإذا رغبوا في تخليد إرثه فلهم الحق الكامل وفي حال أوكلوا هذه المهمة إلى الدولة فإن الوزارة مستعدة وجاهزة لذلك برغبة كاملة وإمكانات متوفّرة