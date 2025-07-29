المرشح لمنصب السفير الأميركي في لبنان: الوقت لنزع سلاح حزب الله هو الآن

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سلامة للـLBCI: وزارة الثقافة تضع نفسها بتصرّف ورثة الراحل زياد الرحباني كونهم أصحاب الحقوق الفكرية لأعماله وإذا رغبوا في تخليد إرثه فلهم الحق الكامل وفي حال أوكلوا هذه المهمة إلى الدولة فإن الوزارة مستعدة وجاهزة لذلك برغبة كاملة وإمكانات متوفّرة