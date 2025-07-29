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وزير الاعلام وقع ونظيره الجزائري مذكرات تفاهم لدعم الإعلام اللبناني العام
أخبار لبنان
2025-07-29 | 16:08
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وزير الاعلام وقع ونظيره الجزائري مذكرات تفاهم لدعم الإعلام اللبناني العام
وقع وزير الإعلام المحامي بول مرقص ونظيره الجزائري محمد مزيان، مذكرات تفاهم أعدّها الوزير مرقص، بهدف دعم الإعلام اللبناني العام.
كما سلّم الوزير مرقص نظيره الجزائري لوائح تفصيلية بالمعدات والتجهيزات الإعلامية المطلوبة بشكل عاجل، لتطوير وتعزيز قدرات مؤسسات الإعلام الرسمي في لبنان.
أخبار لبنان
بول مرقص
الجزائر
مذكرات تفاهم
الإعلام اللبناني
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