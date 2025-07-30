الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

متري عاد من نيويورك: لبنان ملتزم بالمبادرة العربية للسلام

أخبار لبنان
2025-07-30 | 03:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
متري عاد من نيويورك: لبنان ملتزم بالمبادرة العربية للسلام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
متري عاد من نيويورك: لبنان ملتزم بالمبادرة العربية للسلام

عاد نائب رئيس الحكومة طارق متري من نيويورك بعد مشاركته، رئيسًا لوفد لبنان، في "المؤتمر الدوليّ الرفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين"، المنعقد في مقر الامم المتحدة، بمبادرة من المملكة العربية السعودية وفرنسا وبرئاستهما وذلك يومي 28 الحالي و 29 منه، في حضور ممثلي 126دولة. 

وقد ناقش المؤتمر تقارير مجموعات العمل التي رفعت توصيات عملية تتضمن اجراءات وتدابير في ميادين عدة من شأنها ان تمهد لقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران. وتحدث رؤساء الوفود، فعرضوا رؤى بلادهم للحلول السياسية وكيفية الوصول اليها، واعلن وزير الخارجية البريطاني "عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ايلول المقبل".

وشدد متري على "التزام لبنان المبادرة العربية للسلام وتمسكه بتنفيذ القرار الامميّ 1701 والترتيبات الامنية التي اقرت في تشرين الثاني من العام الماضي، فيما تستمر اسرائيل في انتهاكاتها ومواصلة العمليات العدائية واحتلال اراض لبنانية".

واثنى على موقفي السعودية وفرنسا وجهودهما، شاكرًا الامم المتحدة وداعيا الى "تجديد التفويض لليونيفيل في شهر آب المقبل". 

واقر المؤتمر وثيقة ختامية شددت على "انهاء الحرب على غزة فورا وعلى وحدة الضفة الغربية وغزة، وتأييد قيام الدولة الواحدة والحكومة الواحدة والقانون الواحد والبندقية الواحدة".

وحثت الوثيقة الدول على "المشاركة في المؤتمر الدولي للتعافي واعادة الاعمار الذي سيلتئم قريبا في القاهرة". 

وأيدت "انشاء قوة دولية من اجل تأمين الاستقرار، تحت راية الامم المتحدة، على ان تعهد اليها حماية المدنيين الفلسطينيين وتمكين الاجهزة الامنية الفلسطينية"، واكدت "حل الدولتين طبقا لمندرجات القرارات الدولية كافة"، داعية الى "دعم السلطة الفلسطينية في تحقيق الاصلاحات واجراء الانتخابات خلال مهلة عام واحد". 

وعلى هامش المؤتمر، عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعات ثنائية مع ممثلي عدد من الدول، رؤساء حكومات ووزراء وسواهم من رؤساء الوفود من: فلسطين، قطر، الاردن، بريطانيا، البحرين، تركيا، النروج، الدانمارك، روسيا، اللوكسمبورغ، البرتغال والمانيا.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

نيويورك:

لبنان

ملتزم

بالمبادرة

العربية

للسلام

LBCI التالي
المديرية العامة للشؤون العقارية: مواعيد عمل أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان في خلال آب
طقس صيفيّ حار ودرجات الحرارة تتمحور حول معدلاتها الموسمية واحتمال حلول موجة حرّ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:22

متري: لبنان ما زال ملتزماً بالمبادرة العربية للسلام بما فيها حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-02

الرئيس سلام من عين التينة: نحن مع "مبادرة السلام العربية" التي تقتضي بحل الدولتين وان تكون العاصمة القدس الشرقية مع عودة اللاجئين على ديارهم

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-17

سلامة استقبل رودولف سعادة ومبادرة دعم من مجموعة CMA CGM لإعادة تأهيل مجموعة المكتبة الوطنية

LBCI
خبر عاجل
2025-05-27

سلام من "قمة الاعلام العربي في دبي": اليوم بعدما عاد لبنان الى العرب فهو مشتاق الى عودة اشقائه العرب اليه عودة فاعلة قائمة على الشراكة والتكامل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:53

سلام عرض مع مدير "الألكسو" إطلاق مشاريع تعاون تربوية وثقافية والتقى مدير الـUNHCR

LBCI
أخبار لبنان
06:52

بخاري: المستقبل جميل للبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:43

"ليلة المتاحف" في جامعة الروح القدس: حوار إبداعيّ بين الفن التشكيليّ والموسيقى

LBCI
أخبار لبنان
06:31

تدشين وحدة غسل الكلى بعد إعادة تأهيلها في مستشفى رفيق الحريري الجامعيّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-03

حبيب زار الشيخ علي الخطيب: قروض مصرف الإسكان تغطي كل الأراضي اللبنانية

LBCI
اخبار البرامج
2025-07-29

بعد رحيله... زينة دكاش في رسالة مؤثرة عن زياد الرحباني: "هون بدنا حداد رسمي" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
05:19

15 دولة غربية للبلدان الأخرى: لإعلان عزم الاعتراف بفلسطين

LBCI
اسرار
00:07

أسرار الصحف المحلية 30-7-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:01

المرشح لمنصب السفير الأميركي في لبنان: الوقت لنزع سلاح حزب الله هو الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

فيروز في اليوم الثاني لعزاء زياد... أم بحجم أمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

"وأخيرًا راجعين على سوريا!" المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين المنظمة إنطلقت وفرحة لا توصف على وجوه السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في ليلة المتاحف... تحية خاصة لروح زياد الرحباني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

تعرفوا على تشكيلة منتخب لبنان إلى بطولة آسيا في كرة السلة - جدة ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

خلافات إسرائيلية تعيق تحقيق صفقة غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"سوريا هي المملكة العربية السعودية"…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

التعديلات الجديدة لقانون إصلاح المصارف... هذا ما يعنيك كمودع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عون في الجزائر... هذه تفاصيل ما يجري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:57

إطلاق نار ومحاولة دهس عناصر... هذا ما حصل قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا - القصر

LBCI
اقتصاد
10:34

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز

LBCI
أخبار لبنان
14:57

الولايات المتحدة تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله... هذا ما كشفته مصادر لـ"رويترز"

LBCI
أخبار دولية
00:02

خطر تسونامي على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ

LBCI
أخبار لبنان
15:51

ابتداءً من هذا التاريخ... الخطوط الجوية الجزائرية تعلن استئناف رحلاتها الى بيروت

LBCI
اسرار
00:07

أسرار الصحف المحلية 30-7-2025

LBCI
صحف اليوم
00:34

بري لـ"الجمهورية": الطريقة التي يتّبعها الرئيس عون في التعامل مع ملف التفاوض والسلاح جيدة

LBCI
رياضة
10:41

نواف سلام يستقبل وائل عرقجي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More