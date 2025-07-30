الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المديرية العامة للشؤون العقارية: مواعيد عمل أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان في خلال آب
أخبار لبنان
2025-07-30 | 05:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
المديرية العامة للشؤون العقارية: مواعيد عمل أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان في خلال آب
وزعت المديرية العامة للشؤون العقارية مواعيد عمل أمانات السجل العقاريّ لديها في جبل لبنان في خلال آب وفق الآتي:
1. أمانة السجل العقاريّ في بعبدا ستقوم خلال آب ايام الثلاثاء والاربعاء بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
وستقوم الاربعاء والخميس باستقبال معاملات جديدة لا تقبل المراجعات نهار الخميس.
وإنّ باقي الايام مخصصة للعمل الاداريّ فقط ولا تستقبل فيها المراجعات.
2. أمانة السجل العقاريّ في الشوف ستقوم خلال آب الاثنين - الثلاثاء الاربعاء والخميس باستقبال معاملات جديدة وبتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
3. أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم خلال آب
o ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس بتسليم سندات الملكية الجاهزة والافادات العقارية واظهار الحدود.
o ايام الثلاثاء الخميس تقديم طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع)
o المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم نهار الخميس في 7 آب 2025 باستقبال معاملات جديدة للمناطق العقارية المذكورة ادناه:
الشعبة الاولى: القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين
الشعبة الثانية:عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب
o المكتب العقاري الكائن في السرايا سيقوم نهار الخميس في 21 آب باستقبال معاملات جديدة لجميع المناطق باستثناء القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين- عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب
o المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه سيقوم ايام الثلاثاء والخميس باستقبال المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
4. امانة السجل العقاريّ في المتن ستقوم خلال آب
o ايام الثلاثاء والخميس باستقبال معاملات جديدة و بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)
وستقوم بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية.
5. أمانة السجل العقاريّ في كسروان وجبيل ستقوم خلال آب الثلاثاء والخميس باستقبال معاملات جديدة وبتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .
وطلبت المديرية العامة للشؤون العقارية من جميع المواطنين الذين تقدموا بمعاملاتهم بين 1-1-2021 ولغاية 30-11-2022، إتمام النواقص ودفع الايصالات قبل 30-09-2025 (المهلة الاخيرة للتمديد)، وذلك حفاظاً على حقوقهم بسعر صرف 1500 ل.ل. للدولار الاميركيّ الواحد.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
العامة
للشؤون
العقارية:
مواعيد
أمانات
السجل
العقاريّ
لبنان
التالي
كركي: سلفات مالية بقيمة 66 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء وتحديثات علاجية جديدة
متري عاد من نيويورك: لبنان ملتزم بالمبادرة العربية للسلام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-29
المديرية العامة للشؤون العقارية: جدول توزيع العمل في أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان
أخبار لبنان
2025-06-29
المديرية العامة للشؤون العقارية: جدول توزيع العمل في أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان
0
أخبار لبنان
2025-06-03
برنامج العمل في أمانات السجل العقاري في بعبدا والشوف وعاليه وجبيل وكسروان والمتن في خلال شهر حزيران
أخبار لبنان
2025-06-03
برنامج العمل في أمانات السجل العقاري في بعبدا والشوف وعاليه وجبيل وكسروان والمتن في خلال شهر حزيران
0
أخبار لبنان
2025-05-05
بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
2025-05-05
بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما جاء فيه
0
أخبار لبنان
2025-05-05
الحجار أشرف على تسليم المكاوي نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين
أخبار لبنان
2025-05-05
الحجار أشرف على تسليم المكاوي نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:53
سلام عرض مع مدير "الألكسو" إطلاق مشاريع تعاون تربوية وثقافية والتقى مدير الـUNHCR
أخبار لبنان
06:53
سلام عرض مع مدير "الألكسو" إطلاق مشاريع تعاون تربوية وثقافية والتقى مدير الـUNHCR
0
أخبار لبنان
06:52
بخاري: المستقبل جميل للبنان
أخبار لبنان
06:52
بخاري: المستقبل جميل للبنان
0
أخبار لبنان
06:43
"ليلة المتاحف" في جامعة الروح القدس: حوار إبداعيّ بين الفن التشكيليّ والموسيقى
أخبار لبنان
06:43
"ليلة المتاحف" في جامعة الروح القدس: حوار إبداعيّ بين الفن التشكيليّ والموسيقى
0
أخبار لبنان
06:31
تدشين وحدة غسل الكلى بعد إعادة تأهيلها في مستشفى رفيق الحريري الجامعيّ
أخبار لبنان
06:31
تدشين وحدة غسل الكلى بعد إعادة تأهيلها في مستشفى رفيق الحريري الجامعيّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-03
حبيب زار الشيخ علي الخطيب: قروض مصرف الإسكان تغطي كل الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
2025-07-03
حبيب زار الشيخ علي الخطيب: قروض مصرف الإسكان تغطي كل الأراضي اللبنانية
0
اخبار البرامج
2025-07-29
بعد رحيله... زينة دكاش في رسالة مؤثرة عن زياد الرحباني: "هون بدنا حداد رسمي" (فيديو)
اخبار البرامج
2025-07-29
بعد رحيله... زينة دكاش في رسالة مؤثرة عن زياد الرحباني: "هون بدنا حداد رسمي" (فيديو)
0
أخبار دولية
05:19
15 دولة غربية للبلدان الأخرى: لإعلان عزم الاعتراف بفلسطين
أخبار دولية
05:19
15 دولة غربية للبلدان الأخرى: لإعلان عزم الاعتراف بفلسطين
0
اسرار
00:07
أسرار الصحف المحلية 30-7-2025
اسرار
00:07
أسرار الصحف المحلية 30-7-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:01
المرشح لمنصب السفير الأميركي في لبنان: الوقت لنزع سلاح حزب الله هو الآن
أخبار لبنان
15:01
المرشح لمنصب السفير الأميركي في لبنان: الوقت لنزع سلاح حزب الله هو الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فيروز في اليوم الثاني لعزاء زياد... أم بحجم أمة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فيروز في اليوم الثاني لعزاء زياد... أم بحجم أمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
"وأخيرًا راجعين على سوريا!" المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين المنظمة إنطلقت وفرحة لا توصف على وجوه السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:57
"وأخيرًا راجعين على سوريا!" المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين المنظمة إنطلقت وفرحة لا توصف على وجوه السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في ليلة المتاحف... تحية خاصة لروح زياد الرحباني
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في ليلة المتاحف... تحية خاصة لروح زياد الرحباني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تعرفوا على تشكيلة منتخب لبنان إلى بطولة آسيا في كرة السلة - جدة ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تعرفوا على تشكيلة منتخب لبنان إلى بطولة آسيا في كرة السلة - جدة ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
خلافات إسرائيلية تعيق تحقيق صفقة غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
خلافات إسرائيلية تعيق تحقيق صفقة غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"سوريا هي المملكة العربية السعودية"…
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"سوريا هي المملكة العربية السعودية"…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التعديلات الجديدة لقانون إصلاح المصارف... هذا ما يعنيك كمودع
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التعديلات الجديدة لقانون إصلاح المصارف... هذا ما يعنيك كمودع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عون في الجزائر... هذه تفاصيل ما يجري
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عون في الجزائر... هذه تفاصيل ما يجري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:57
إطلاق نار ومحاولة دهس عناصر... هذا ما حصل قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا - القصر
أمن وقضاء
12:57
إطلاق نار ومحاولة دهس عناصر... هذا ما حصل قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا - القصر
2
اقتصاد
10:34
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز
اقتصاد
10:34
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز
3
أخبار لبنان
14:57
الولايات المتحدة تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله... هذا ما كشفته مصادر لـ"رويترز"
أخبار لبنان
14:57
الولايات المتحدة تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله... هذا ما كشفته مصادر لـ"رويترز"
4
أخبار دولية
00:02
خطر تسونامي على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ
أخبار دولية
00:02
خطر تسونامي على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ
5
أخبار لبنان
15:51
ابتداءً من هذا التاريخ... الخطوط الجوية الجزائرية تعلن استئناف رحلاتها الى بيروت
أخبار لبنان
15:51
ابتداءً من هذا التاريخ... الخطوط الجوية الجزائرية تعلن استئناف رحلاتها الى بيروت
6
اسرار
00:07
أسرار الصحف المحلية 30-7-2025
اسرار
00:07
أسرار الصحف المحلية 30-7-2025
7
صحف اليوم
00:34
بري لـ"الجمهورية": الطريقة التي يتّبعها الرئيس عون في التعامل مع ملف التفاوض والسلاح جيدة
صحف اليوم
00:34
بري لـ"الجمهورية": الطريقة التي يتّبعها الرئيس عون في التعامل مع ملف التفاوض والسلاح جيدة
8
رياضة
10:41
نواف سلام يستقبل وائل عرقجي
رياضة
10:41
نواف سلام يستقبل وائل عرقجي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More