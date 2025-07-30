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المديرية العامة للشؤون العقارية: مواعيد عمل أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان في خلال آب

أخبار لبنان
2025-07-30 | 05:16
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المديرية العامة للشؤون العقارية: مواعيد عمل أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان في خلال آب
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المديرية العامة للشؤون العقارية: مواعيد عمل أمانات السجل العقاريّ في جبل لبنان في خلال آب

وزعت المديرية العامة للشؤون العقارية مواعيد عمل أمانات السجل العقاريّ لديها في جبل لبنان في خلال آب وفق الآتي:

1. أمانة السجل العقاريّ في بعبدا ستقوم خلال آب ايام الثلاثاء والاربعاء بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

وستقوم الاربعاء والخميس باستقبال معاملات جديدة لا تقبل المراجعات نهار الخميس. 

وإنّ باقي الايام مخصصة للعمل الاداريّ فقط ولا تستقبل فيها المراجعات.

2. أمانة السجل العقاريّ في الشوف ستقوم خلال آب الاثنين - الثلاثاء الاربعاء والخميس باستقبال معاملات جديدة وبتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

3. أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم خلال آب 
o ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس بتسليم سندات الملكية الجاهزة والافادات العقارية واظهار الحدود.
o ايام الثلاثاء الخميس تقديم طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع)
o المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم نهار الخميس في 7 آب 2025 باستقبال معاملات جديدة للمناطق العقارية المذكورة ادناه:

الشعبة الاولى: القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين
الشعبة الثانية:عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب
o المكتب العقاري الكائن في السرايا سيقوم نهار الخميس في 21 آب باستقبال معاملات جديدة لجميع المناطق باستثناء القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين- عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب
o المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه سيقوم ايام الثلاثاء والخميس باستقبال المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

4. امانة السجل العقاريّ في المتن ستقوم خلال آب 
o ايام الثلاثاء والخميس باستقبال معاملات جديدة و بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)
وستقوم بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية.

5. أمانة السجل العقاريّ في كسروان وجبيل ستقوم خلال آب الثلاثاء والخميس باستقبال معاملات جديدة وبتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

وطلبت المديرية العامة للشؤون العقارية من جميع المواطنين الذين تقدموا بمعاملاتهم بين 1-1-2021 ولغاية 30-11-2022، إتمام النواقص ودفع الايصالات قبل 30-09-2025 (المهلة الاخيرة للتمديد)، وذلك حفاظاً على حقوقهم بسعر صرف 1500 ل.ل. للدولار الاميركيّ الواحد.

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