كركي: سلفات مالية بقيمة 66 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء وتحديثات علاجية جديدة

أصدر المدير العام للصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ محمد كركي قرارًا قضى بموجبه صرف سلفة مالية جديدة على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة) بقيمة 30 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع حوالى 48 مليار ل.ل. منذ المباشرة بتسديد هذا النوع من المعاملات.



وتقع هذه الخطوة ضمن عملية المباشرة بتسديد مستحقات المستشفيات والأطباء الناتجة عن أعمال الطبابة التي تشكّل حوالى 60 في المئة من إجمالي المعاملات الاستشفائيّة.



وفي السياق عينه، أصدر المدير العام قرارًا آخر قضى بموجبه صرف سلفة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق عن الأعمال الجراحية المقطوعة بقيمة 36 مليار ليرة لبنانية.



وأكّد أنه ليس فقط هذا النوع من الأعمال سوف يكون مغطّى بنسبة 90 في المئة، بل وخلال الأيام القليلة القادمة سوف تعود كافّة الأعمال الجراحية والاستشفائية مجددًا إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

ويعمل كركي على إطلاق مسار اعتماد تقنيات علاجية جديدة في عدد من المستشفيات المتعاقدة، بما يضع الضمان على سكّة الخدمات الصحية المتقدّمة بمعايير تواكب الطب الحديث وتلبّي حاجات المضمونين.