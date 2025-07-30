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بحثٌ في زيادة السلع اللبنانية المعفاة من الرسوم الجمركية البرازيلية وإنضمام لبنان إلى الـ"ميركوسير"
أخبار لبنان
2025-07-30 | 06:18
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بحثٌ في زيادة السلع اللبنانية المعفاة من الرسوم الجمركية البرازيلية وإنضمام لبنان إلى الـ"ميركوسير"
زار وفد مجلس رجال الاعمال اللبنانيّ البرازيليّ برئاسة ربيع افرام وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، بمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ونائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، ونائب رئيس المجلس اللبنانيّ البرازيليّ نسيب الجميل، وأعضاء المجلس غسان عساف، وباتريك كلاسي وبيار بعقليني.
وبحثوا في موضوع الإعفاءات الجمركية البرازيلية لبعض المنتجات اللبنانية، والسعي لزيادة عدد السلع المعفية، فضلًا عن إنضمام لبنان الى الـ"ميركوسير" (اتفاقيات التجارة الحرة مع أميركا الجنوبية.
وعرض افرام خلال اللقاء أهمية إعفاء البرازيل عددًا من السلع اللبنانية لا سيما زيت الزيتون من الرسوم الجمركية لدى تصديرها إلى الأسواق البرازيلية، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود مع المسؤولين اللبنانيين لا سيما وزير الإقتصادر من أجل العمل على توسيع مروحة الإعفاءات لتشمل سلعاً جديدة.
أما شقير فاعتبر ان قرار الإعفاءات الجمركية البرازيلية للسلع اللبنانية تشكل فرصةً مهمة للمنتجات اللبنانية خصوصاً المحددة في لائحة الإعفاءات كذلك لكونها تفتح الباب أمام إعفاءات جديدة لمنتجات كثيرة.
وأكد البساط أنه سيولي هذا الموضوع إهتمامًا خاصًا، مشيرًا الى أنه سيتابع موضوع الـ"ميركوسير" (اتفاقيات التجارة الحرة مع أميركا الجنوبية"، "حيث لديه اتصالات في الأرجنتين ويرى إذا هناك إمكانية أن نفتح المجال للدخول في هذه الإتفاقية .
واتُفق خلال اللقاء على العمل لزيادة السلع اللبنانية المعفية بمقابل قيام لبنان بإعفاءات مماثلة لسلع برازيلية ستوردها لبنان، وتوفير الدعم للصناعة اللبنانية وتخفيض كلفتها وإلغاء الجمارك عن بعض المواد الأولية مثل البن من البرازيل والحليب وهي مواد أولية للصناعة.
كما اتُفق على أن يتم تحضير تتضمن كل هذه النقاط وتقديمها الى ويزر الإقتصاد للعمل على متابعتها.
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