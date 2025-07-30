جشي: سلاح المقاومة لايمكن نزعه بالقوة

اعتبر النائب حسين جشي أنّ نزع سلاح المقاومة بالقوة لا يمكن تحقيقه، داعيًا إلى التخفيف من لهجة وحدة التعاطي مع هذا الأمر.



وقال: "بين من يطرح هذا الأمر بحسن نية أو من يتناوله بسوء نية، هناك من يقترح تسليم سلاح المقاومة مقابل إنشاء قوة أو ضمانات أو ما شابه لمنع إسرائيل من الاعتداء على لبنان".



وأضاف: "لكننا ومنذ زمن الإمام موسى الصدر ومن خلال الكلمات والمواقف الثابتة والواضحة على لسان شهيدًا الأسمى، كنا وما زلنا من دعاة قيام الدولة القوية والعادلة التي تحمي شعبها وتحفظ حقوقها".



ولفت جشي إلى أنهم يؤيدون حصرية السلاح في يد الدولة "القادرة على حماية شعبها ومواطنيها وردع إسرائيل عن الاعتداء".