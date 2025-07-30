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تدشين وحدة غسل الكلى بعد إعادة تأهيلها في مستشفى رفيق الحريري الجامعيّ

أخبار لبنان
2025-07-30 | 06:31
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تدشين وحدة غسل الكلى بعد إعادة تأهيلها في مستشفى رفيق الحريري الجامعيّ
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تدشين وحدة غسل الكلى بعد إعادة تأهيلها في مستشفى رفيق الحريري الجامعيّ

دشن وزير الصحة ركان ناصر الدين ورئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية "بيروت بخير" الوزير السابق محمد شقير بمشاركة مدير عام مستشفى رفيق الحريري جهاد سعادة أعمال إعادة تأهيل وصيانة وحدة غسل الكلى التي قامت بها جمعية "بيروت بخير" في مستشفى رفيق الحريري الجامعيّ.

وقال سعادة: "بدأ المشروع منذ ما يقارب السنة حيث قمنا بالاتفاق مع الشركة الوكيلة لقطع الغيار لتأمين صبانة جميع أجهزة غسل الكلى".

وأوضح أنّ الأجهزة أصبحت تعمل بشكل ممتاز ما سمح لنا بأن نستقبل المزيد من المرضى لا سيما بعد تزايد الضغط الناتج عن الإعتداءات الأخيرة على الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

ثم جاء الدعم لإستكمال تجهيز القسم وإضافة معدات إلكترونية وصيانة محطة تنقية المياه وجهاز UPS. 

وأشار إلى أنّ القسم اليوم بات يخدم 155 مريضاً عبر 28 آلة غسل كلى، مع تجهيز ست آلات إضافية بدعم من الوزارة وكموح بإنشاء وحدة ثانية مستقبلًا. 

أما شقير فقال: "يسعدني ويشرّفني أن أكون بينكم اليوم في هذا الصرح الوطني العريق، مستشفى رفيق الحريري الجامعيّ، لنشهد معاً تدشين أعمال إعادة تأهيل وصيانة قسم غسيل الكلى، بمبادرة من جمعية "بيروت بخير"، التي لي شرف ترؤسها".

ورأى أنّ المُنجز "ليس مجرّد عملية ترميم أو تحسين تقني، بل هو فعل إيمان بقدسية صحة الإنسان، ورسالة محبة وتضامن مع أهلنا المرضى الذين يواجهون تحديات صحية قاسية ويحتاجون إلى علاج منتظم يؤمّن لهم الحد الأدنى من الراحة والاستقرار، مؤكداً أن ما قمنا به هو واجب وطني وأخلاقيّ قبل أن يكون مبادرة إنمائية، لأنه يتعلق بصحة الإنسان، التي تبقى أولوية مطلقة لا يجوز التهاون بها".

أما ناصر الدين فتطرق إلى التزام وزارة الصحة العامة بالمستشفيات الحكومية ومستشفى رفيق الحريري، مستشفى الشهيد الكبير.

وقال: "نحن في وزارة الصحة من واجبنا أن نكون "إم الصبي" لهذه المستشفى، وهذا الالتزام سيكون على 3 مستويات: المستوى المادي والمالي والإداريّ". 

وطشف العمل على السير بآلية تعيين إدارة جديدة، وقريبًا سيكون لها إدارة جديدة مع التقدير والشكر لكل الجهود التي قامت بها الإدارة الحالية في ظل الإمكانات الموجودة.

وشدد على أنّه فيما خص الموضوع المادي سنعمل لتكون مستشفى جامعي للجميع من خلال سد العجز الماديّ الذي ستتحمله الوزارة إن لم تتحمله الدولة ونحن ملتزمون بهذه المستشفى لتعود إلى السكة التي تليق بها وبموظفيها وبكل من وضع مجهودًا فيها.

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