"ليلة المتاحف" في جامعة الروح القدس: حوار إبداعيّ بين الفن التشكيليّ والموسيقى

في إطار فعالية "ليلة المتاحف" في لبنان التي أعادت وزارة الثقافة إحياءها، فتح متحف الآثار في جامعة الروح القدس – الكسليك أبوابه أمام الزوّار مساء أمس من الساعة السابعة مساء حتى الحادية عشرة ليلًا، وذلك بالتزامن مع مشاركة مجموعة من أبرز المتاحف المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية في هذه الفعالية.



وقد نظم متحف الآثار، بالتعاون مع كلية الموسيقى والفنون المسرحية في الجامعة، أمسية مميّزة، شارك فيها السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه مارغو، والسفير البلغاري في لبنان ياسين توموف، ورئيس الجامعة الأب البروفسور جوزف مكرزل، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الجامعة وجمهور من محبّي الآثار والفنون، الذين توافدوا من مختلف المناطق للمشاركة في هذا الحدث الثقافي الرفيع.