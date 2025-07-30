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وزيرة البيئة عرضت خطة عمل الوزارة: المُحَقق في أول 100 يوم

عرضت وزيرة البيئة تمارا الزين خطة عمل الوزارة، موضحة ما حققته الوزارة في أول 100 يوم من عملها.