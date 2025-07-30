بخاري: المستقبل جميل للبنان

زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، في دارته في بلدة القرنة، في حضور عدد من المشايخ والفعاليات الدينية والاجتماعية.



وبعد اللقاء، توجّه السفير البخاري إلى دار الإفتاء في حلبا، حيث عقد لقاء موسع في حضوره، بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية والنيابية والإدارية والاجتماعية.



وخلال اللقاء، استمع السفير بخاري إلى عدد من المداخلات من المرجعيات الدينية والنيابية، التي شددت على دور المملكة العربية السعودية الداعم للبنان، وعلى مواقفها الثابتة في احتضان الشعب اللبناني ومساندته في مختلف المحطات.



وشدد بخاري على ضرورة الحفاظ على جميع المكونات الموجودة في لبنان.



وقال: "المستقبل جميل للبنان، بإذن الله".