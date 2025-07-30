سلام عرض مع مدير "الألكسو" إطلاق مشاريع تعاون تربوية وثقافية والتقى مدير الـUNHCR

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم في السرايا المدير العام للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم "الالكسو" محمد ولد إعمر على راس وفد من المنظمة وفي حضور وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة.



بعد اللقاء قال إعمر:"‏ في إطار زيارتنا الى لبنان حيث كان لنا لقاء مع رئيس الجمهورية واليوم مع دولة رئيس الحكومة، فقد تم تطرق إلى جملة من القضايا الوطنية والعربية في إطار تنسيق التعاون ورفع مستوى الشراكه بين دول العربية في مجال التربية والثقافة والعلوم، وقمنا بزيارة أيضا لمعالي وزير الثقافة ووزيرة التربية والتعليم العالي ، وقد تم الاتفاق على جملة من المشاريع انطلق منها ثلاث مشاريع يوم أمس في بيروت، ومشروع منهم عن البيئة والمدن الذكية، والآخر عن الشركات الناشئة، وتم إطلاق لأول مرة المرصد العربي للتراث غير المادي وذلك خلال اجتماع المنظمة لادارة الثقافة في لبنان ".

اضاف:" وخلال اللقاء مع دولة الرئيس اليوم تم الاتفاق على جملة من القضايا الهامة، خصوصاً في مجال التربية والثقافة والعلوم، و استمعت إلى توجيهاته التي ستكون في المستقبل خارطة العمل المستقبلي للمنظمة ، الرامية إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين جهود دولنا العربية ، وإعطاء اولوية خاصة للدول التي تمر بظروف خاصة لاسيما لبنان في هذه المرحلة، و تم الاتفاق على إعادة ترتيب الأولويات وإعطاء أولوية كبيرة في مجال الموارد البشرية ورفع مستوى التنسيق مع اللجنة الوطنية و مع ممثل لبنان في المؤتمرات المتخصصة ، وخصوصاً المؤتمر العام والمجلس التنفيذي القادم".

وختم بالقول:"هذه الزيارة كانت ناجحة على كل مستويات والمشاريع التي تم الاتفاق عليها ستنطلق ومنها المشاريع التي انطلقت يوم أمس ، والباقي سينطلق في الأشهر القادمة، وسيكون للبنان الحظوة الكبيرة في مشاريع المنظمة، وهو ما اتفقنا عليه اليوم مع دولة الرئيس".





النائب شمعون



واستقبل الرئيس سلام ‏ رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل دوري شمعون وامين الداخلية في الحزب كميل جوزيف شمعون.

بعد اللقاء قال النائب شمعون:" كان لقاءً مفيد ا وتطرقنا الى كل ما يحصل في المنطقة ولبنان بخاصة ، كذلك عرضنا التعيينات الجارية والإجراءات التي تتخذ في الوقت الحاضر من خلال الامكانات المتوافرة . لمست عند دولة الرئيس تمسكه بجوهر اتفاق الطائف بالنسبة لموضوع السلاح في لبنان وشرعيته وغير شرعيته، أي عندما نتكلم اليوم عن موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية فهذا الموضوع غير مطروح للنقاش ، فهذا الموضوع واضح و موجود باتفاق الطائف وبالدستور اللبناني ولا يجوز لاي فئة بلبنان او خارجه المساس في الموضوع ، وهو سيكون مطروحا في الجلسة المقبلة لمجلس الوزارء، ونتمنى ان تكون الجلسة مثمرة وان تتم مقاربة الموضوع بشكل جدي على الصعيدين اللبناني و الدولي."

اضاف:" كانت مناسبة وجهنا دعوة للرئيس سلام لحضور القداس السنوي للرئيس كميل شمعون والسيدة زلفا في ١٦ اب في دير القمر ".





إيفو فريجسن



كما التقى رئيس الحكومة مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) في لبنان، إيفو فريجسن في زيارة وداعية، وتم استعراض ما قامت به المفوضية في المرحلة الماضية وجهودها في سبيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم من خلال تعاونها مع السلطات اللبنانية.