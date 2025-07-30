بري دعا إلى عقد جلسة مشتركة الأربعاء

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة مشتركة الأربعاء 30 تموز 2025 لمناقشة تعديل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، واقتراح قانون يجيز لبلدية بيروت الترخيص بإنتاج الطاقة.