إقفال الإدارات العامة والبلديات يوم 4 آب في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة حملت الرقم 29/2025، قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الإثنين الواقع فيه 4 آب 2025، وذلك في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.



وجاء في المذكرة أنها تستند إلى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 8007 تاريخ 23/2/2021، وإلى المذكرة رقم 28/2025 بتاريخ 29/7/2025 المتعلقة بإعلان الحداد الوطني في الذكرى.



