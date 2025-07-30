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وزير الصناعة بحث مع سفير الصين في التعاون التكنولوجي

أخبار لبنان
2025-07-30 | 08:16
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وزير الصناعة بحث مع سفير الصين في التعاون التكنولوجي
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وزير الصناعة بحث مع سفير الصين في التعاون التكنولوجي

بحث وزير الصناعة جو عيسى الخوري مع السفير الصيني في لبنان تشن تشواندونغ سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصا كيفية زيادة تصدير المنتوجات الصناعية اللبنانية. واستعرضا اعادة تفعيل الخدمات القنصلية من اجل تسهيل اصدار تأشيرات سفر للصناعيين والتجار اللبنانيين الى الصين.
وأكد عيسى الخوري أن لبنان يعوّل كثيراً على دور الصين الريادي والمتقدّم في صناعة التكنولوجيا وعلى امكانية تطوير صناعات تكنولوجية بمشاركة شابات وشباب لبنانيين ذي مهارة عالية.

أخبار لبنان

الصناعة

الصين

التعاون

التكنولوجي

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