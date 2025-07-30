قائد الجيش عرض الاوضاع مع النائب البزري واستقبل الملحق العسكري البولندي

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب عبد الرحمن البزري، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل الملحق العسكري البولندي المقدم Mateusz Grzesiak في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، وقدّم خلالها خلفه المقدمPawel Pochwatka .