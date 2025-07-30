وزير العدل بعد تسلّمه التشكيلات القضائية: احترام استقلالية القضاء هو المعيار ولا عوائق أمام الإقرار

أكد وزير العدل عادل نصار، عقب تسلّمه مشروع التشكيلات القضائية من مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس "قام بدوره على أكمل وجه"، مشدداً على أن "المعيار الأساسي في التعاطي مع هذا الملف هو احترام استقلالية القضاء"، مضيفاً: "علينا الآن أن نقوم بدورنا في هذا السياق".وفي تصريحاته، أوضح الوزير أنه لم يطّلع بعد على مضمون التشكيلات، لكنّه أشار إلى أن "التعيينات التي اقترحها على مجلس الوزراء تمت وفقًا لضميره وبعيدًا عن أي محسوبيات، ومن دون إقصاء لأي طرف، بمعزل عن الآراء السياسية التي تبقى حقاً مشروعاً لكل مواطن".ونفى وزير العدل وجود أي خلاف مع مجلس القضاء الأعلى حول التشكيلات، مؤكداً أن "لا تدخل حصل في عمل المجلس"، وأنه لا يتوقع أي عائق أمام إقرارها.وأضاف: "لنا ملء الثقة بعمل مجلس القضاء الأعلى، وقد ابتعدنا عن أي منطق للمحاصصة، ودورنا هو حماية استقلالية القضاء وضمان حسن سير عمله وفق الأصول القانونية".