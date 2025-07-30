سلام بحث مع جابر والبساط وسعيد الاوضاع المالية واستقبل بلاسخارت وسفير تونس

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عصر اليوم في السرايا مع وزير المال ياسين جابر وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، حيث تم عرض المستجدات المالية والاقتصادية في البلاد.



بلاسخارت



كما استقبل رئيس الحكومة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وتناول البحث اخر المستجدات المحلية والدولية.



سفير تونس



واستقبل الرئيس سلام سفير تونس السيد بوراوي الإمام في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان ، وتم البحث في العلاقات الثنائية. وتمنى رئيس الحكومة للسفير التونسي التوفيق.