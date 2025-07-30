الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اللجان المشتركة أقرت اخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد وناقشت تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أخبار لبنان
2025-07-30 | 10:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اللجان المشتركة أقرت اخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد وناقشت تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
اللجان المشتركة أقرت اخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد وناقشت تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 عقدت اللجان النيابية المشركة جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور وزراء: المالية ياسين جابر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الطاقة والمياه جو صدي، العدل عادل نصار والاتصالات شارل الحاج، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة ومستشار وزير الإعلام المحامي بول مرقص محمد عزالدين.

بو صعب

اثر الجلسة، قال بوصعب: "انعقدت اليوم جلسة للجان النيابية المشتركة بدعوة من رئيس مجلس النواب، وكان على جدول اعمالنا ثلاثة بنود: الاول هوميروس القانون المعجل المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهميته اننا نجري تعديلا على قانون بي بي، وتبين ان التعديلات ضرورية وملحة ويجب ان تجرى لتسهيل الاستثمار والمشاريع وخلق فرص عمل لكل اللبنانيين، والمعني الأساسي هو مطار القليعات، وهو مطار ضروري ويجب اجراء تعديلات لتشجيع الشركات على انشاء استثمارات في لبنان، انما مشروع الحكومة لحق بطلب ان النقاش الذي جرى داخل الحكومة لم يترجم بما ارسل إلينا في المجلس النيابي، وهم يطلبون تعديلا على المشروع المحال الينا، ونحن لدينا قرار من مجلس الوزراء صدر بمرسوم ووصل الينا، فطلبنا من الحكومة إذا كان لديها اي تعديل فتعود وتضع قرار مجلس الوزراء بالتعديلات المطلوبة وترسله بالأطر القانونية ليصل الينا، او البديل عن ذلك تبني هذا التعديل باقتراح قانون وطرحه كتعديل من قبل النواب، هناك ملاحظات عديدة عليه ويجب ان نعجل به ونقره. لذلك شكلنا لجنة فرعية ومنحناها فترة اسبوعين، وسأترأس شخصيا اللجنة الفرعية، والأعضاء هم علي حسن خليل، جورج عقيص، فيصل الصايغ، امين شري، فريد البستاني، وضاح الصادق وسجيع عطية، واعطينا فترة اسبوعين لانه قانون مهم".


اضاف: "البند الثاني كان اقتراح القانون الرامي إلى اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، وهذا الاقتراح عمره سنوات وتمت دراسته في اللجان المشتركة وفي اللجنة الفرعية وأعيد درسه في اللجان المشتركة مجددا، ووزارة المال طلبت ان يكون لديها رأي واعطينا فرصة وأجلناه، واليوم عادت الوزارة الى موقفها وكان هناك مواقف مختلفة للزملاء النواب، منهم من يقول ان هذا الموضوع له علاقة بالمالية العامة وانه يسري على عدد كبير من المتعاقدين في الدولة، ومنهم من يقول ان وزارة الاعلام لديها قوانين خاصة بها ولا تنطبق هذه الحالة على بقية الوزراء، ومنهم من اشار الى أن هناك حقوقا للمواطن يجب ان تعطى".

وتابع: "وصلنا إلى طرح الموضوع على التصويت لانه لا يمكن ان يبقى بعد هذه السنوات في اللجان المشتركة، وتمت الموافقة عليه في اللجان المشتركة بـ23 صوتا مع، وامتناع سبعة نواب، وخمسة نواب ضد. هذا الاقتراح سنعد به تقريرا ونحيله الى الهيئة العامة، لانه يمكن أن يطرح في اي جلسة في المستقبل إذا ارتأى رئيس المجلس وضعه على جدول الاعمال".

وختم: "اما البند الثالث فهو اقتراح القانون المتعلق بالإجازة لبلدية بيروت انتاج الطاقة، وهو مطلب محق ويجب اعطاء فرصة لذلك أكان في بيروت او في اي منطقة اخرى، وكلنا يعلم اهمية تأمين الكهرباء 24/24. هذا الاقتراح مقدم من الزميل وضاح الصادق، وجرى نقاش مع وزير الطاقة، وهناك أمور تتطور في وزارة الطاقة وقد ننتظر فترة لتشكيل الهيئة الناظمة. وتوصلنا لاعطاء فرصة لوزارة الطاقة، وفي نيتنا ان نشكل لجنة فرعية انما فقد النصاب، وتم رفع الجلسة وتأجيل البند الثالث".

                       

أخبار لبنان

المشتركة

اخضاع

متعاقدي

وزارة

الإعلام

لشرعة

التقاعد

وناقشت

تنظيم

الشراكة

القطاعين

العام

والخاص

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 30-7-2025
وزير الاعلام وقع ونظيره الجزائري مذكرات تفاهم لدعم الإعلام اللبناني العام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-08

لجنة الدفاع أقرت اقتراح القانون الرامي إلى احتساب خدمة العلم للعاملين في القطاع العام

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-02

سلام: هدفنا توقيع إتفاق مع صندوق النقد خلال عهد هذه الحكومة وأولوياتنا المباشرة تشمل توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص

LBCI
اقتصاد
2025-05-31

الإتحاد العمالي: لتعديل الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ودمج المساعدات في صلب الراتب للقطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-24

وزارة الزراعة تنوّه بإقرار اللجان النيابية المشتركة اتفاقية القرض مع البنك الدوليّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وزارة الشباب والرياضية تطلق خارطة طريق جديدة بعنوان "الرياضة للجميع"

LBCI
أخبار لبنان
13:43

وزير الداخلية بحث مع الخازن ورؤساء بلديات في الأمن في المعاملتين والشارع البحري والتقى وفدا من "فرسان مالطا"

LBCI
أخبار لبنان
13:37

البخاري زار دار الإفتاء في حلبا ودرغام أكد الدور التاريخي والإيجابي للمملكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

نحو 25 ألف زائر في ليلة المتاحف... الفن يعيد الحياة للمدن اللبنانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-04-06

كيتي بيري تلفت الأنظار بإطلالة فضية جريئة (صور)

LBCI
آخر الأخبار
12:08

قاسم: اعتقدوا أن حزب الله صار ضعيفًا ولكن فوجئوا بحضور الحزب السياسي والشعبي في تشييع السيد نصر الله والسيد صفي الدين وفي الانتخابات البلدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بدعم من فرنسا... "المالية" تطلق المرحلة الجديدة من مشروع الشفافية في الموازنة العامة

LBCI
حال الطقس
03:03

طقس صيفيّ حار ودرجات الحرارة تتمحور حول معدلاتها الموسمية واحتمال حلول موجة حرّ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسونامي روسي يرعب ٤ قارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وزارة الشباب والرياضية تطلق خارطة طريق جديدة بعنوان "الرياضة للجميع"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

نحو 25 ألف زائر في ليلة المتاحف... الفن يعيد الحياة للمدن اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اللامركزية تدخل على خط النفايات

LBCI
أخبار لبنان
13:18

ميشال أبي رميا: نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية ملتزمة بالدفاع عن مصالح المستوردين الشرعيين

LBCI
أخبار لبنان
13:13

المصارف تحذّر من قرار قد يؤثر على سيولتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بدعم من فرنسا... "المالية" تطلق المرحلة الجديدة من مشروع الشفافية في الموازنة العامة

LBCI
أخبار لبنان
13:04

الجيش الإسرائيلي يرفع جهوزيته : تعزيزات في المواقع المحتلة واتهامات لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
13:02

السّلاح على طاولة البحث جديًّا والعين على كلمة رئيس الجمهورية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:42

بالأسماء... إليكم أبرز التشكيلات القضائية

LBCI
أخبار لبنان
07:28

إقفال الإدارات العامة والبلديات يوم 4 آب في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

LBCI
فنّ
12:01

دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران طفلهما الأول... وهذا الاسم الذي اختاراه

LBCI
أخبار دولية
00:02

خطر تسونامي على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ

LBCI
أخبار لبنان
14:57

الولايات المتحدة تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله... هذا ما كشفته مصادر لـ"رويترز"

LBCI
أخبار لبنان
08:50

مجلس القضاء الأعلى يُقرّ مشروع التشكيلات القضائية ويُحيله إلى وزير العدل تمهيداً لإصداره

LBCI
اسرار
00:07

أسرار الصحف المحلية 30-7-2025

LBCI
صحف اليوم
00:34

بري لـ"الجمهورية": الطريقة التي يتّبعها الرئيس عون في التعامل مع ملف التفاوض والسلاح جيدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More