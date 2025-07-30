بهاء الحريري للـLBCI فور وصوله الى بيروت: لبنان يحتاج الى الصادقين والمخلصين له

رأى رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري أن لبنان والمنطقة يمران بمرحلة دقيقة. واعتبر أن لبنان يحتاج الى الصادقين والمخلصين له، قائلا: "نحن موجودون هنا على رأس الحريرية السياسية فمن الضروري أن نكون مع لبنان بهذه المرحلة الدقيقة ونرى كمخلصين له كيف يمكن أن نساعده في شتى الطرق".

وكشف الشيخ بهاء الحريري في حديث للـLBCI فور وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أنه سيعود مع عائلته بشكل دائم الى لبنان في أيلول.



وشدد على أنه من الضروري أن يكون السلاح بيد الدولة اللبنانية حصراً.



وقال الحريري: "رسالتنا جامعة وان شاء الله نستطيع الوصول الى حل شامل".