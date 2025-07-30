وزير العدل: سأقوم بدراسة التشكيلات القضائية بكل جدية ومسؤولية

أعلن وزير العدل القاضي عادل نصّار أنه تسلّم اليوم التشكيلات القضائية التي أعدّها مجلس القضاء الأعلى، وسيقوم بدراستها والاطلاع عليها بكل جدية ومسؤولية.



وقال في بيان: "إذ أجدّد ثقتي الكاملة بأن المجلس أنجز هذه التشكيلات باستقلالية ووفق معايير موضوعية بعيدًا عن أي محاصصة أو اعتبارات غير قضائية، فإنني أحيّي أعضاء المجلس على جهدهم المتواصل وعلى مثابرتهم في إنجاز هذه المهمة حتى خلال أيام العطل الرسمية".



اعتبر أن هذه الخطوة تشكّل محطة أساسية في مسار تعزيز استقلالية القضاء وتفعيل العمل القضائي، بما يرسّخ سيادة القانون وثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية.