قاسم: لن نسلّم سلاحنا... واتفاق وقف إطلاق النار حصراً جنوب نهر الليطاني

وقال "اتفاق وقف إطلاق النار حصراً في جنوب نهر الليطاني ومسألة السلاح شأن داخلي".

شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن المقاومة في لبنان تشكل دعامة أساسية في بناء الدولة، مؤكدًا أن الحزب يلتزم بمسارين متوازيين: تحرير الأرض من الاحتلال، وبناء الدولة من خلال تمكين المؤسسات وتمثيل الناس.واكد على ضرورة تحمّل الدولة لمسؤولياتها الكاملة في الحرب والسلم، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار 7000 شقة مدمرة تحتاج إلى 40 مليون دولار، وعلى الدولة أن تتكفّل بهذه المهمة.ودعا الدولة إلى حسم موقفها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، معتبرًا أن من يطالب بتسليم سلاح المقاومة، داخليًا أو خارجيًا، إنما يخدم إسرائيل. وأضاف: "نحن لا نهدد بل نحن في موقع دفاعي، وهذا الدفاع لا حدود له حتى لو كلّف الشهادة".كما أشار إلى أن لبنان يواجه خطرًا وجوديًا من إسرائيل وداعش، معتبرًا أن هذا الخطر لا يستهدف المقاومة فحسب، بل الوطن بأسره، وشدد على أن حزب الله لن يقبل بتسليم سلاحه لإسرائيل أو أن يكون لبنان تابعًا لها.