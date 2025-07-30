تدابير سير غدا تزامنًا مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب

صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلــي: "السّاعة 11:00 من يوم غدٍ الخميس 31-7-2025، ستُعقَد جلسة تشريعية عامّة في مجلس النّواب.



لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.



يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وباللافتات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".