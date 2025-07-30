ميشال أبي رميا: نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية ملتزمة بالدفاع عن مصالح المستوردين الشرعيين

عقدت الجمعية العمومية لنقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية في لبنان اجتماعها السنوي بإشراف وزارة العمل، حيث تم عرض إنجازات النقابة وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة برئاسة ميشال أبي رميا.

وقررت الجمعية رفع الاشتراك السنوي إلى 200 دولار وإلزام الأعضاء بأن يكونوا تجارا ومستوردين معا.



وأكد النقيب الجديد التزام النقابة بالدفاع عن مصالح المستوردين الشرعيين، وتعزيز التعاون مع الدولة لمكافحة التهريب والتزوير، وضبط السوق.

وأعلن أبي رميا إطلاق ورشة عمل لتحديث القوانين والتشريعات بما يواكب المعايير الأوروبية الحديثة.