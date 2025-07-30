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وزير الداخلية بحث مع الخازن ورؤساء بلديات في الأمن في المعاملتين والشارع البحري والتقى وفدا من "فرسان مالطا"

أخبار لبنان
2025-07-30 | 13:43
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وزير الداخلية بحث مع الخازن ورؤساء بلديات في الأمن في المعاملتين والشارع البحري والتقى وفدا من &quot;فرسان مالطا&quot;
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وزير الداخلية بحث مع الخازن ورؤساء بلديات في الأمن في المعاملتين والشارع البحري والتقى وفدا من "فرسان مالطا"

 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، النائب فريد هيكل الخازن، يرافقه رئيس بلدية ذوق مصبح إيلي صابر.

وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة في البلاد والبحث في المسائل المتعلقة بالأمن في المعاملتين والشارع البحري.

وأكد وزير الداخلية "أهمية ضبط المخالفات وتعزيز الأمن"، واعدا بـ"إيلاء هذا الملف المتابعة اللازمة من الأجهزة المختصة".

وفي السياق عينه، استقبل وزير الداخلية وفدا ضم رؤساء بلديات غزير كريستوف باسيل، جونية فيصل إفرام وطبرجا جورج البواري، ومختار غزير روبير التحومي، المحامي جورج همام، وأنطوني الدب.

كما التقى المحامي جوزيف أبو فاضل، وتم التداول في الأوضاع العامة في البلاد.

وكذلكـ استقبل وزير الداخلية وفدا من جمعية "فرسان مالطا" ضم رئيسها مروان صحناوي، مديرتها التنفيذية ليليا الخازن، وعلي قصقص. وخلال اللقاء، عرض الوفد نشاطات الجمعية والتعاون القائم بينها وبين مؤسسات الدولة.

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