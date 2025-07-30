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الرئيس الجزائري استقبل وفدا إعلاميا لبنانيا (فيديو)

أخبار لبنان
2025-07-30 | 14:44
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الرئيس الجزائري استقبل وفدا إعلاميا لبنانيا (فيديو)
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الرئيس الجزائري استقبل وفدا إعلاميا لبنانيا (فيديو)

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفدا إعلاميا لبنانيا على هامش الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون للجزائر. 

وكانت هذه المناسبة فرصة عرضوا من خلالها على الرئيس تبون واقع الإعلام العربي وآفاق التعاون والشراكة بين لبنان والجزائر في هذا القطاع الاستراتيجي.
 

أخبار لبنان

لبنان

الجزائر

عبد المجيد تبون

جوزيف عون

الإعلام

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