طقس حارّ ورطب..ضباب ورذاذ محليّ

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار معتاد انما رطب جداً، فيما تتمحور الحرارة حول معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب جبلاً مع احتمال رذاذ محلي.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الخميس:

- الحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : حار ومشمس يتحول غائم جزئياً مع تشكل الضباب

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالا

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : متوسط الموج ٨٠سم (يرتفع شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٩



الجمعة : مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



السبت : مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س