برّي: الجيش رهان ومحطّ آمال اللبنانيين في الأمن والأمان والدّفاع عن الارض والانسان وصنع قيامة لبنان

عون: ندائي إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم أن يكون رهانكم على الدولة وعلينا أن نختار إما الإنهيار أو الإستقرار.. إليكم كلمة رئيس الجمهورية كاملةً

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