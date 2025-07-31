عون: ندائي إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم أن يكون رهانكم على الدولة وعلينا أن نختار إما الإنهيار أو الإستقرار.. إليكم كلمة رئيس الجمهورية كاملةً

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون في كلمة ألقاها من وزارة الدفاع عيد الجيش الـ80 أن "لا مؤسسة في الدولة اللبنانية يجمع عليها اللبنانيون كالجيش اللبناني، ولا مؤسسة صمدت في وجه الفساد وحمت وحدة لبنان وامنه كالجيش."



وأشار إلى أن "من يحب جيشه يحب شعبه ووطنه."



وشدد أنه "علينا وعلى الأطراف كافة والقوى السياسية إغتنام الفرصة للتأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية اليوم قبل الغد،" لافتًا إلى أن "الجيش اللبناني تمكن من بسط سلطته في منطقة جنوب الليطاني وهو مصمم على استكمال مهامه."



وقال رئيس الجمهورية: "لقد انتهكت اسرائيل السيادة اللبنانية آلاف المرات وقتلت مئات المواطنين منذ اعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني عام 2024 وحتى هذه الساعة ومنعت الأهالي من العودةِ الى أراضيهم ومن إعادة إعمار منازلهم وقراهم ورفضت إطلاق الأسرى والانسحاب من الأراضي التي احتلّتها."



ولفت إلى أن "الجانب الأميركي قد عرض علينا مسودة أفكار أجرينا عليها تعديلات جوهرية ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها. وأهم النقاط التي طالبنا بها: وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية وانسحاب اسرائيل خلف الحدود وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه الى الجيش اللبناني. ومن النقاط التي طالبنا بها ايضًا تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويًا ولفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما وإقامةُ مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل."



وشدد عون على أن "نحتمي جميعًا خلف الجيش لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى وقيادته هي الأضمن والولاء له هو الأمتن."



وقال: "ندائي إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها وإلا سقطت تضحياتكم هدرًا وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها."



وأشار إلى أن "حكومة سلام أعطت أولوية لإعادة بناء ثقة الناس بالقضاء وثقة القضاء بذاته وشكلنا مجلس قضاء جديدًا يشهد الجميع على مناقبية أعضائه وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة وسأوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها."



ولفت إلى أن "الملف الثاني للحكومة كان أولوية ضبط الأمن وحصر السلاح بالتوازي مع تحضير ملفات إعادة الإعمار حيث تم تعيين مجلس إدارة لمجلس الانماء والإعمار وبدأت ورشة مسح الأضرار وتحضير خطط الإعمار التي حملتها في رحلاتي الخارجية إلى الدول الشقيقة والصديقة لجمع التمويل اللازم لذلك."



وأكد أن "الحكومة مهتمّة بملف الإنتخابات النيابية المقبلة والدفع نحو إقرار التعديلات الضرورية على القانون الحالي، وهو ما يدرس في المجلس النيابي مع التأكيد على إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد وحفظ حق اللبنانيين خارج وطنهم في الاقتراع."



ودعا "كل الجهات السياسية إلى مقاربة قضية حصرِ السلاح بكلِ مسؤولية كما عهدكم لبنان دومًا عند الاستحقاقات الوطنية الكبرى، فالاختلاف يبقى ضمن أطر الاحترام والتنافس تحت سقف الميثاقِ والدستور لكن المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازًا من أي جهة كانت أو مزايدة تضر ولا تنفع، فتضحياتنا جميعًا مقدسة."



ولفت إلى أننا "عملنا على إعادة لبنان إلى محيطه العربي والمجتمع الدولي، وتلقينا مبادرة مشكورة من السعوديين للمساعدة على تأمين إستقرار الحدود بين لبنان وسوريا ونحن حريصون على بناء علاقات ممتازة مع سوريا لمصحة كلا البلدين."



ورأى أنه "علينا أن نختار إما الانهيار أو الاستقرار،" مشددًا على أننا "لن نتهاون مع من لا يعنيه إنقاذ ولا يهمه وطن."



اليكم كلمة رئيس الجمهورية أدناه:





