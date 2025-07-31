الأسمر يشكر الحوت على تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور قبل موعدها ويدعو القطاع الخاص للاقتداء

شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، رئيس مجلس إدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت على "مبادرته الرائدة باعتماد زيادة مرسوم الحد الأدنى للأجور ابتداءً من شهر تموز بدلاً من شهر آب كما نص المرسوم الصادر مؤخراً عن مجلس الوزراء، وعلى تطبيق الزيادة الناتجة عن الفرق بين الحد الأدنى القديم والجديد والبالغة عشرة ملايين ليرة لبنانية على الرواتب لجميع العاملين في شركة MEA والشركات التابعة حفاظاً على التراتبية الإدارية والوظيفية".



واعتبر في بيان ان "هذا التدبير الصادر من الحوت ينم على حس وطني وانساني ونقابي جامع، ويؤسس الى مبدأ عدالة في المؤسسات بعيداً من النصوص الجامدة".



ودعا أصحاب العمل والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، الى "المبادرة الى تطبيق غلاء المعيشة على الرواتب، بما يعيد ارساء مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي مع العمال كشركاء إنتاج يساهمون في انهاض الوطن".