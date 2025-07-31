مرقص مكرما في عرمون - كسروان: كثيرة هي الملفات المزمنة أمامنا وكبير إيماننا بالعمل يدا واحدة وقلبا واحدا

اكد وزير الاعلام بول مرقص ان الوزير شأن كل القائمين بالخدمة العامة، هو خادم عمومي يسهر على شؤون البلاد، تماما كما يسهر راعي الأبرشية على أبرشيته، ورئيس البلدية على بلدته".



ولفت مرقص في خلال جولة في بلدة عرمون - كسروان بدعوة من بلديتها الى ان السنوات العجاف الأخيرة التي شهدها لبنان لا تمحى آثارها بلمحة، لكن الإرادة الصلبة لدى كل وزير في هذه الحكومة كفيلة باستيلاد الأمل من رحم الصعوبات.

وفي ما خص وزارة الإعلام، اوضح ان كل وحداتها تعمل كخلية نحل، بإمكانات متواضعة ولكن بهمم عالية، من أجل إظهار أفضل صورة عن لبنان. "وهذا ما نشتهي أن نراه في كل الوزارات والمرافق العامة والبلديات وأينما حللنا، وسيكون بشير خير وأمل بإنهاض الوطن من كبواته ووضعه على سكة التعافي".

وقال:"لن نفرش الدنيا أحلاما وورودا، ولن نقول إننا آتون لحل المشاكل، بل لمحاولة حلها. وكل شيء يبدأ من المحاولة المشفوعة بالعزيمة والإرادة،".

وذكّر ان الملفات المزمنة كثيرة، ولكن الإيمان بالعمل يدا واحدة وقلبا واحدا، ويد الله مع الجماعة. لن نوفر سبيلا من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه، ولا فرصة للنجاح وإعلاء اسم لبنان إلى حيث يستحق.





وكان الوزير مرقص قد تسلم درعا تكريمية من المجلس البلدي تقديرا لجهوده وعطاءاته ، كما قدم له رئيس دير مار روحانا الاب فؤاد زوين صورة القديس روحانا كهدية تذكارية من الدير .

وقدمت ايضا، دروع تكريمية للمطرانين الورشا والعنداري ، لرئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح ورئيس الرابطة المارونية .