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وزير الدفاع إستقبل بلاسخارت وتأكيد التعاون مع "اليونيفيل" والإلتزام بالقرار 1701

أخبار لبنان
2025-07-31 | 06:02
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وزير الدفاع إستقبل بلاسخارت وتأكيد التعاون مع &quot;اليونيفيل&quot; والإلتزام بالقرار 1701
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وزير الدفاع إستقبل بلاسخارت وتأكيد التعاون مع "اليونيفيل" والإلتزام بالقرار 1701

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت التي هنأته بعيد الجيش اللبناني.

وجرى خلال اللقاء عرض لآخر التطورات في البلاد، لا سيما الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية، بالإضافة إلى دور قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في حفظ الاستقرار، وذلك في ظل التنسيق والتعاون القائمين بين الجيش اللبناني والقوات الدولية.

كما تم تأكيد أهمية الالتزام الكامل بتطبيق القرار 1701 بجميع مندرجاته، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحفظ السيادة اللبنانية ضمن إطار الشراكة مع الأمم المتحدة.

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