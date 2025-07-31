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نقابة مستخدمي عمال ومستخدمي كهرباء لبنان إستذكرت إنفجار المرفأ: لماذا يبقى مبنى المؤسسة على حاله كعلامة فارقة في محيطه؟
أخبار لبنان
2025-07-31 | 06:17
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نقابة مستخدمي عمال ومستخدمي كهرباء لبنان إستذكرت إنفجار المرفأ: لماذا يبقى مبنى المؤسسة على حاله كعلامة فارقة في محيطه؟
عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعًا، وأصدرت بيانًا استذكرت فيه "شهداء إنفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020 في ذكراهم الخامسة الذين سقطوا في هذا اليوم وخاصة شهداء المؤسسة (أحياءً وأمواتًا)".
وتساءلت النقابة: "بعد أن تم إصلاح ما تهدم وتدمر في محيط مبنى مؤسسة كهرباء لبنان، لماذا يبقى مبنى المؤسسة على حاله كعلامة فارقة في محيطه؟ فإلى متى سيبقى المبنى على حاله ويبقى الموظفون يعملون في المستوعبات و في ظروف صعبة لا تليق بهم؟. هل ان مراوغة ملف الطبابة عام 2024 سيتكرر في ملف تلزيم المبنى؟ أو هل من أسباب او أهداف وراء هذا التأخير؟"
وطلبت النقابة من وسائل الاعلام "توخي الدقة في موضوع الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان"، مذكرةً بأنها "رفعت الصوت مرارًا وتكرارًا باعادة الجباية الى كنف المؤسسة من خلال جباة يعملون تحت إشرافها وليس عبر شركات مقدمي خدمات التي أوصلتنا الى ما وصلت اليه من أخطاء وما شابه وتكلفة مالية على المؤسسة".
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