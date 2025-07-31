بلاسخارت وضعت رجي في أجواء الاتصالات التي تقوم بها في المنطقة في سبيل تحقيق التهدئة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس - بلاسخارت وأجرى معها جولة أفق تناولت مستجدات الأوضاع في لبنان وسوريا.



ووضعت بلاسخارت الوزير رجي في أجواء الاتصالات التي تقوم بها في المنطقة في سبيل تحقيق التهدئة والاستقرار.