الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل: قانون الفجوة المالية يجب أن يسبق إصلاح المصارف... وهذا ما قاله عن قانون تنظيم القضاء العدلي
أخبار لبنان
2025-07-31 | 08:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
باسيل: قانون الفجوة المالية يجب أن يسبق إصلاح المصارف... وهذا ما قاله عن قانون تنظيم القضاء العدلي
رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "قانون تنظيم القضاء العدلي لا يتضمن أي شيء له علاقة باستقلالية القضاء وهذا الكلام هو بهدف عدم الكذب على بعضنا كنواب أو على الرأي العام بإيهامه بأننا نقر قانوناً يتضمن استقلالية للقضاء"، لافتا الى أن القانون يخالف المبادئ العامة لاستقلالية القضاء التي صدرت توصيات بشأنها من لجنة البندقية بناء على طلب لبنان".
وقال من مجلس النواب: "هناك مبدأ أساسي باستقلالية القضاء ويتضمن التوازن بين السلطة القضائية والقاضي المنفرد وهذا حتى لا يحدث تسلط أو "استبداد" لا من السلطة القضائية على القاضي ولا من القاضي على المدعين وهذا الأمر فقود بالكامل".
وأشار باسيل الى "غياب الاستقلالية المالية بالكامل". وتساءل: "كيف ستكون هناك استقلالية قضائية للقاضي إذا كان لا يملك استقلالية المالية وعلى القضاة أن ينتظروا قبض رواتبهم بعد توقيع الوزير أو السلطة السياسية وهم لا يملكون موازنة خاصة كما أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك صلاحية لا الصرف ولا اتخاذ القرار، كذلك فإن القاضي لا يملك الضمانة المالية حتى لا يكون عرضة للابتزاز المالي كما يحدث بالنظام القضائي المتبع".
وتطرق الى موضوع انتخاب مجلس القضاء الأعلى، مشيرا الى أنه "عوضاً من إنتخاب جميع الأعضاء أصبح هناك فقط أربعة أعضاء ينتخبون والبقية يتم تعيينهم". وقال: "عندما تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم أي أنها تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل ما يعني أنه لا يوجد استقلالية بتشكيل القضاة بينما يجب أن تصدر بقرار". وسأل: "أليس مستغرباً أن تصدر بالأمس التشكيلات القضائية واليوم يناقش قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب؟ لماذا لم ينتظروا الى الغد لتصدر التشكيلات ووفقا للالية التي تتضمن استقلالية؟".
من جهة أخرى، لفت باسيل الى أنه "بموضوع اعادة هيكلة المصارف هناك كارثة ويفترض تحديد حجم الخسائر قبل تحديد كيفية توزيعها". وقال: "لكن هنا يريدون اصدار قانون لتوزيع الخسائر لا يحدد كيفية ذلك، وهو يعطي تشريع للهيركات ويربطون تنفيذ هذا القانون بآخر هو قانون تحديد الفجوة المالية".
وأشار الى أن "ما يجب أن يحصل هو العكس أي يجب أن يصدر قانون الفجوة المالية أولا أو بالحد إصدار القانونين مع بعضهما البعض، ولكن إذا صدر القانون اليوم في المجلس النيابي ويتضمن مادة تتحدث عن عدم امكانية تطبيق هذا القانون الا بعد اقرار قانون الفجوة المالية فهذا يعني أن القانون سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري".
وقال باسيل: "عندها يسقط المجلس الدستوري هذه المادة ويصدر القانون من دونها ويكون عندها المجلس النيابي أعطى صكا تشريعياً وحقاً باقتطاع أموال المودعين عبر الهيركات من دون أن يكون قدم الحلول الأخرى، وما يجب أن يحدث هو إصدار قانون الفجوة المالية وإلا يجب شطب هذه المادة التي تحدثت عنها بالكامل".
أخبار لبنان
قانون
الفجوة المالية
المصارف
القضاء
التالي
إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومطالب المودعين وموظفي المصارف على طاولة إجتماع نقابة موظفي المصارف
بلاسخارت وضعت رجي في أجواء الاتصالات التي تقوم بها في المنطقة في سبيل تحقيق التهدئة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-30
نادي قضاة لبنان وضع ملاحظاته على مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي
أخبار لبنان
2025-05-30
نادي قضاة لبنان وضع ملاحظاته على مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي
0
أخبار لبنان
2025-07-09
وزير المالية: قانون تنظيم المصارف في المجلس النيابيّ سيقّر قبل نهاية هذا الشهر
أخبار لبنان
2025-07-09
وزير المالية: قانون تنظيم المصارف في المجلس النيابيّ سيقّر قبل نهاية هذا الشهر
0
آخر الأخبار
2025-07-04
الوزير الاسبق نقولا نحاس لـ جدل: يجب إقرار قانون هيكلة المصارف أولاً ومن ثم إقرار قانون الفجوة المالية
آخر الأخبار
2025-07-04
الوزير الاسبق نقولا نحاس لـ جدل: يجب إقرار قانون هيكلة المصارف أولاً ومن ثم إقرار قانون الفجوة المالية
0
أمن وقضاء
2025-05-05
مجلس القضاء الأعلى بحث في مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي وثمن ما قام به وزير العدل ومجلس الوزراء
أمن وقضاء
2025-05-05
مجلس القضاء الأعلى بحث في مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي وثمن ما قام به وزير العدل ومجلس الوزراء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:28
الرئيس عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي.... كوريلا: لتعزيز دعم الجيش
أخبار لبنان
10:28
الرئيس عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي.... كوريلا: لتعزيز دعم الجيش
0
أخبار لبنان
10:15
قائد الجيش بحث مع النائب فضل الله الأوضاع العامة
أخبار لبنان
10:15
قائد الجيش بحث مع النائب فضل الله الأوضاع العامة
0
أخبار لبنان
09:43
نصار يشهد كوزير وصاية في ملف الكازينو
أخبار لبنان
09:43
نصار يشهد كوزير وصاية في ملف الكازينو
0
أخبار لبنان
09:41
العريضي: خطاب الرئيس عقلاني ومسؤول... وكسر أي فريق هو كسر للبنان
أخبار لبنان
09:41
العريضي: خطاب الرئيس عقلاني ومسؤول... وكسر أي فريق هو كسر للبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-20
وزير الخارجية البريطاني: نعمل مع إسرائيل لتوفير رحلات طيران عارض من مطار تل أبيب عند إعادة فتح المجال الجوي
آخر الأخبار
2025-06-20
وزير الخارجية البريطاني: نعمل مع إسرائيل لتوفير رحلات طيران عارض من مطار تل أبيب عند إعادة فتح المجال الجوي
0
أمن وقضاء
2025-04-16
عند حاجز ضهر البيدر... توقيف مطلوب و23 شخصًا آخرين
أمن وقضاء
2025-04-16
عند حاجز ضهر البيدر... توقيف مطلوب و23 شخصًا آخرين
0
أخبار دولية
2025-04-17
انضمام موقعي "شمال الرياض جيوبارك" و"سلمى جيوبارك" إلى شبكة الجيوبارك العالمية
أخبار دولية
2025-04-17
انضمام موقعي "شمال الرياض جيوبارك" و"سلمى جيوبارك" إلى شبكة الجيوبارك العالمية
0
اقتصاد
2025-05-31
الإتحاد العمالي: لتعديل الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ودمج المساعدات في صلب الراتب للقطاع العام
اقتصاد
2025-05-31
الإتحاد العمالي: لتعديل الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ودمج المساعدات في صلب الراتب للقطاع العام
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:16
إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومطالب المودعين وموظفي المصارف على طاولة إجتماع نقابة موظفي المصارف
أخبار لبنان
08:16
إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومطالب المودعين وموظفي المصارف على طاولة إجتماع نقابة موظفي المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
07:21
إعتصام لعدد من المغتربين اللبنانيين في الشارع المقابل لساحة النجمة
تقارير نشرة الاخبار
07:21
إعتصام لعدد من المغتربين اللبنانيين في الشارع المقابل لساحة النجمة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:51
جلسة مجلس النواب التشريعية... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
06:51
جلسة مجلس النواب التشريعية... هذه تفاصيلها
0
أخبار دولية
06:50
أجواء زيارة ويتكوف والإجتماع الذي سيجمعه بنتنياهو...
أخبار دولية
06:50
أجواء زيارة ويتكوف والإجتماع الذي سيجمعه بنتنياهو...
0
تقارير نشرة الاخبار
06:39
قائد الجيش أعرب عن أمله في أن تحمل الأيام المقبلة الإستقرار للبنان
تقارير نشرة الاخبار
06:39
قائد الجيش أعرب عن أمله في أن تحمل الأيام المقبلة الإستقرار للبنان
0
أخبار دولية
05:25
وزير الخارجية السوري خلال زيارة لموسكو: نطمح لأن تكون روسيا إلى جانبنا
أخبار دولية
05:25
وزير الخارجية السوري خلال زيارة لموسكو: نطمح لأن تكون روسيا إلى جانبنا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الرئيس عون عاد من الجزائر... وهذه حصيلة الزيارة
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الرئيس عون عاد من الجزائر... وهذه حصيلة الزيارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسونامي روسي يرعب ٤ قارات
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسونامي روسي يرعب ٤ قارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وزارة الشباب والرياضية تطلق خارطة طريق جديدة بعنوان "الرياضة للجميع"
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وزارة الشباب والرياضية تطلق خارطة طريق جديدة بعنوان "الرياضة للجميع"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
12:01
دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران طفلهما الأول... وهذا الاسم الذي اختاراه
فنّ
12:01
دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران طفلهما الأول... وهذا الاسم الذي اختاراه
2
أمن وقضاء
14:28
توقيف شبكة ترويج مخدّرات تنشط بين المعاملتين وجونية وطريق المطار
أمن وقضاء
14:28
توقيف شبكة ترويج مخدّرات تنشط بين المعاملتين وجونية وطريق المطار
3
أخبار لبنان
00:35
طقس حارّ ورطب..ضباب ورذاذ محليّ
أخبار لبنان
00:35
طقس حارّ ورطب..ضباب ورذاذ محليّ
4
فنّ
04:52
"اليوم جبنا المدام"... ناصيف زيتون خلال حفله في قرطاج: دعولنا السنة الجايي نجيب الولاد (فيديو)
فنّ
04:52
"اليوم جبنا المدام"... ناصيف زيتون خلال حفله في قرطاج: دعولنا السنة الجايي نجيب الولاد (فيديو)
5
منوعات
09:00
تحطمت إلى نصفين... سقوط لعبة أثناء تحليقها في الهواء في السعودية وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
منوعات
09:00
تحطمت إلى نصفين... سقوط لعبة أثناء تحليقها في الهواء في السعودية وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
6
أمن وقضاء
15:49
يزوّر مستندات رسمية لإحدى السفارات الأجنبية وتوقيع السفير... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
15:49
يزوّر مستندات رسمية لإحدى السفارات الأجنبية وتوقيع السفير... وهذا ما حلّ به
7
أخبار لبنان
03:19
عون: ندائي إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم أن يكون رهانكم على الدولة وعلينا أن نختار إما الإنهيار أو الإستقرار.. إليكم كلمة رئيس الجمهورية كاملةً
أخبار لبنان
03:19
عون: ندائي إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم أن يكون رهانكم على الدولة وعلينا أن نختار إما الإنهيار أو الإستقرار.. إليكم كلمة رئيس الجمهورية كاملةً
8
أخبار لبنان
00:54
مصادر لـ"الأخبار": اللبنانيون سيسمعون خطاباً لرئيس الجمهورية عالي السقف واللهجة
أخبار لبنان
00:54
مصادر لـ"الأخبار": اللبنانيون سيسمعون خطاباً لرئيس الجمهورية عالي السقف واللهجة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More