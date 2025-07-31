قائد الجيش استقبل قائد القيادة الوسطى الأميركية... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Michael Kurilla مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والأميركي.