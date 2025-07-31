سقوط شاحنة مياه على سيارة على طريق رأس نحاش البترونية

انزلقت شاحنة تابعة لإحدى شركات بيع المياه على طريق رأس نحاش البترونية، وانقلبت فوق سيارة كانت تمر في المكان.



وهرعت فرق الصليب الأحمر اللبنانيّ إلى موقع الحادث وقدمت الإسعافات الأولية لأحد الجرحى ميدانيًا.