العريضي: خطاب الرئيس عقلاني ومسؤول... وكسر أي فريق هو كسر للبنان

رأى الوزير السابق غازي العريضي أن ورقة المبعوث الأميركي توم براك ليست ورقة تفاوض بل ابتزاز ومحاولة اذلال، مشيرا الى أن كسر أي فريق هو كسر للبنان ولاستقراره.



وأكّد العريضي في حديث للـLBCI، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سهّل الأمور وتصرف بمسؤولية لأنه لا يريد التضحية بلبنان، الا أن اسرائيل لم تلتزام باتفاق وقف اطلاق النار.



وقال: "لبنان نفّذ في الجنوب 99% مما طلبه منه وأننا ندافع عن أنفسنا".



واعتبر أن خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون هو خطاب عقلاني ومسؤول واستيعابي ووطني بكل ما للكلمة من معنى، لافتا الى أن الخطاب لم يكن موجها الى حزب الله فقط بل الى قوى سياسية عديدة.



وشدّد على الا أحد يستطيع أن يلغي أي طرف وألا خيار سوى الحوار.



ولفت الى أن الغالبية الساحقة حتى الآن في الطائفة الشيعية يمثلها ثنائي أمل - حزب الله وما دامت التركبية كذلك فالكلمة لهذ الثنائي.



وأشار الى أنه ليس ثمة تحالفات بل تفاهمات انتخابية يفرضها قانون الانتخابات.