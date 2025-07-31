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نصار يشهد كوزير وصاية في ملف الكازينو

أخبار لبنان
2025-07-31 | 09:43
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نصار يشهد كوزير وصاية في ملف الكازينو
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نصار يشهد كوزير وصاية في ملف الكازينو

ادلى وزير السياحة السابق وليد نصار، في قصر العدل في بعبدا، بإفادته كشاهد، وبصفته احد وزيري الوصاية في الاتحاد مع وزير المال السابق يوسف الخليل؛ في ملف "بيت ارابيا " وكازينو لبنان .

ووكان نصار زار سابقًا، القاضية دورا الخازن إذ إنّه ادلى بافادته امامها.

ويُذكر أنّ توقيع العقد مع كازينو لبنان تم بناء على قرار صادر عن مجلس للوزراء ومن وزيري الوصاية اي المالية والسياحة.

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