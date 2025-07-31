قائد الجيش بحث مع النائب فضل الله الأوضاع العامة

بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في اليرزة، مع النائب حسن فضل الله، الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل السفير الفلسطينيّ أشرف دبور في زيارة وداعية في مناسبة انتهاء مهامه في لبنان.