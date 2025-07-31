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الرئيس عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي.... كوريلا: لتعزيز دعم الجيش

أخبار لبنان
2025-07-31 | 10:28
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الرئيس عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي.... كوريلا: لتعزيز دعم الجيش
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الرئيس عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي.... كوريلا: لتعزيز دعم الجيش

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا مع وفد مرافق من قيادة المنطقة، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت ليزا جونسون.

وفي مستهل اللقاء، هنأ كوريلا الرئيس عون بعيد الجيش، ثم جرى عرض للتعاون القائم بين الجيش اللبناني والجيش الأميركي وسبل تطويره في المجالات كافة. 

كما تطرق البحث الى الوضع في الجنوب، حيث نوه كوريلا بما حققه الجيش اللبناني حتى الان بعد انتشاره في معظم البلدات والقرى الجنوبية، في انتظار أن يستكمل الانتشار بعد انسحاب قوات العدو الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها.

وتطرق البحث أيضا، الى المواقف الثابتة للرئيس عون في ما خص حصرية السلاح وردود الفعل عليها داخليا وخارجيا. 

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني المعبّر وحده عن إرادة اللبنانيين في رؤية وطنهم حرا وسيدا ومستقلا. 

وتناول البحث الوضع في سوريا وتطور العلاقات بين البلدين الجارين.

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