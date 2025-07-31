العميد ميشال بطرس للـLBCI: الأخبار المتداولة بشأن الحدود مع سوريا غير دقيقة

أكد رئيس مكتب التعاون والتنسيق اللبناني السوري العميد ميشال بطرس للـLBCI أن الأخبار المتداولة بشأن الحدود مع سوريا غير دقيقة، مشيرا الى أن التنسيق مع الجانب السوري متواصل على مدار الساعة.