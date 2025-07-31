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سلسلة لقاءات لشيخ العقل وبحث في التطورات في المنطقة
أخبار لبنان
2025-07-31 | 12:18
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سلسلة لقاءات لشيخ العقل وبحث في التطورات في المنطقة
بحث شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، التطورات في المنطقة وما جرى في محافظة السويداء.
واطلعت الأخيرة من شيخ العقل على الواقع الراهن، شارحًا لها "هول الكارثة الإنسانية والفظاعات التي حصلت، واستمرار الحصار المفروض على المحافظة والواقع المأساوي المعاش، في ظل غياب مقوّمات الحياة المعيشية الأساسية وفقدان الأمن الغذائي من قمح وطحين ومياه وكذلك الكهرباء والمحروقات، واستمرار احتلال بعض القرى من قبل المسلحين واحتجاز العشرات من المختطفين والمختطفات بينهم شيوخ ونساء وأطفال".
وتمنى أبي المنى على "الأمم المتحدة وجميع الدول المؤثرة على الدولة السورية، السعي الحثيث لفك الحصار، والإسراع في معالجة الواقع المأساوي الذي لا يجوز التغاضي عنه، وإيجاد السبل الآيلة لتوفير الحلول الكفيلة بوقف وطأة الاستنزاف الإنسانيّ والبشريّ الحاصلين".
وأكدت بلاسخارت من جهتها، "سعي الأمم المتحدة لتسهيل عمليات الإغاثة ووصول المساعدات".
وعرض شيخ العقل مع سفير هولندا في لبنان فرانك مولن، الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والتطورات الحاصلة في محافظة السويداء، وأهمية الوصول إلى الاستقرار المنشود.
كذلك التقى سفير تونس في لبنان بوراوي الامام في زيارة وداعية، عبّر خلالها بوراوي عن تضامنه التام حيال ما جرى في السويداء، منوهًا بـ"تعاطي سماحة شيخ العقل مع ما حصل بحكمة ورويّة، وأهمية تغليب العقل لتجنيب لبنان تداعيات الأحداث الأليمة التي حصلت وضرورة الحفاظ على تماسك هذا الوطن الشقيق ووحدته الداخلية".
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