وزير الدفاع في عيد الجيش: تنفيذ الـ ١٧٠١ يوصل إلى تثبيت الاستقرار وترسيخ الأمن في الجنوب

هنأ وزير الدفاع الوطني ميشال منسى العسكريين، بعيد الجيش، قائلا: "ثمانون عاما من عمر المؤسسة العسكرية والجيش يكبر ولا يشيخ، يعمر ولا يدمر، يشرق ولا يغيب، ينتصر ولا ينكسر. أبطاله منتصرون وشهداؤه خالدون واللبنانيون بسلاحه الشرعي متمسكون ولبندقيته وحدها يأمنون. ثمانون عاما، وأنتم إكليل الغار على جبين الوطن، أنتم الدرع والصخرة وحجر الزاوية في بنيان الوطن وكيان لبنان. كنتم دائما جنودا مؤمنين ميامين، لا يروعكم عدو ولا يخيفكم تهديد ولا يثنيكم وعيد. ولأن وطننا ما برح منذ مئات ومئات السنين يعيش على خط الزلازل ونشوء أمم وزوال ممالك ودول، فهو اليوم، كما قدره دوما، في قلب الخطر وعين العاصفة وأحلك ظرف وأدق منعطف".



وشدد على أن "تنفيذ القرار الأممي ١٧٠١ بكل مندرجاته يوصل الى تثبيت الإستقرار وترسيخ الأمن في الجنوب كمنطلق الى كل الأراضي اللبنانية وتعزيز مصداقية الدولة اللبنانية بواسطة قواها الشرعية، قائلا للعسكريين: "أنتم في مقدمتها ورأس حربتها". وأضاف: "العيون شاخصة اليكم، والآمال معلقة عليكم، والقلوب تنبض بمحبتكم. إن تضحياتكم أكبر من أن تقابل بمردود مادي أو مساعدة إجتماعية، ودماؤكم أعلى من المراتب وأغلى من المكاسب. نعاهدكم العمل على تأمين ما تستحقون من استقرار مادي ومعيشي وحياة لائقة كريمة جديرة بعطائكم في سبيل لبنان".



وتابع: "كونوا، كما كنتم دائما، العين الساهرة على لبنان، دافعوا عن الأرض والشعب والكيان، تمسكوا بتقاليد النخوة والشرف والشجاعة التي تعلمتموها في الجيش واتكلوا على الله في تأدية واجبكم الوطني النبيل وثقوا بأن شعبكم يحبكم ولا يرضى عنكم بديل".