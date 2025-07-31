الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرحيات لبنانية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الدفاع في عيد الجيش: تنفيذ الـ ١٧٠١ يوصل إلى تثبيت الاستقرار وترسيخ الأمن في الجنوب
أخبار لبنان
2025-07-31 | 12:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير الدفاع في عيد الجيش: تنفيذ الـ ١٧٠١ يوصل إلى تثبيت الاستقرار وترسيخ الأمن في الجنوب
هنأ وزير الدفاع الوطني ميشال منسى العسكريين، بعيد الجيش، قائلا: "ثمانون عاما من عمر المؤسسة العسكرية والجيش يكبر ولا يشيخ، يعمر ولا يدمر، يشرق ولا يغيب، ينتصر ولا ينكسر. أبطاله منتصرون وشهداؤه خالدون واللبنانيون بسلاحه الشرعي متمسكون ولبندقيته وحدها يأمنون. ثمانون عاما، وأنتم إكليل الغار على جبين الوطن، أنتم الدرع والصخرة وحجر الزاوية في بنيان الوطن وكيان لبنان. كنتم دائما جنودا مؤمنين ميامين، لا يروعكم عدو ولا يخيفكم تهديد ولا يثنيكم وعيد. ولأن وطننا ما برح منذ مئات ومئات السنين يعيش على خط الزلازل ونشوء أمم وزوال ممالك ودول، فهو اليوم، كما قدره دوما، في قلب الخطر وعين العاصفة وأحلك ظرف وأدق منعطف".
وشدد على أن "تنفيذ القرار الأممي ١٧٠١ بكل مندرجاته يوصل الى تثبيت الإستقرار وترسيخ الأمن في الجنوب كمنطلق الى كل الأراضي اللبنانية وتعزيز مصداقية الدولة اللبنانية بواسطة قواها الشرعية، قائلا للعسكريين: "أنتم في مقدمتها ورأس حربتها". وأضاف: "العيون شاخصة اليكم، والآمال معلقة عليكم، والقلوب تنبض بمحبتكم. إن تضحياتكم أكبر من أن تقابل بمردود مادي أو مساعدة إجتماعية، ودماؤكم أعلى من المراتب وأغلى من المكاسب. نعاهدكم العمل على تأمين ما تستحقون من استقرار مادي ومعيشي وحياة لائقة كريمة جديرة بعطائكم في سبيل لبنان".
وتابع: "كونوا، كما كنتم دائما، العين الساهرة على لبنان، دافعوا عن الأرض والشعب والكيان، تمسكوا بتقاليد النخوة والشرف والشجاعة التي تعلمتموها في الجيش واتكلوا على الله في تأدية واجبكم الوطني النبيل وثقوا بأن شعبكم يحبكم ولا يرضى عنكم بديل".
أخبار لبنان
ميشال منسى
الجيش
سلاح
1701
التالي
طقس حارّ ورطب..ضباب ورذاذ محليّ
الضغوط الدولية تزداد على الحكومة... وسلسلة إتصالات لعدم الوصول إلى أي إصطدام (الأنباء الكويتية)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-14
وزير الدفاع السوري الى الجيش: اسعوا لإعادة الاستقرار إلى أرجاء السويداء
أخبار دولية
2025-07-14
وزير الدفاع السوري الى الجيش: اسعوا لإعادة الاستقرار إلى أرجاء السويداء
0
أخبار دولية
2025-06-27
وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت الجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران
أخبار دولية
2025-06-27
وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت الجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران
0
آخر الأخبار
2025-06-16
الجيش الإسرائيليّ: تنفيذ عملية اعتراض باستخدام نظام الدفاع الجويّ باراك ماجن للمرة الأولى
آخر الأخبار
2025-06-16
الجيش الإسرائيليّ: تنفيذ عملية اعتراض باستخدام نظام الدفاع الجويّ باراك ماجن للمرة الأولى
0
أخبار دولية
2025-06-13
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة جوية واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي الإيرانية غرب إيران
أخبار دولية
2025-06-13
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة جوية واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي الإيرانية غرب إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في ذكرى تطويبه وعيد مولده: هكذا ستحتفل اهدن بالطوباوي اسطفان الدويهي!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في ذكرى تطويبه وعيد مولده: هكذا ستحتفل اهدن بالطوباوي اسطفان الدويهي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
إليكم إحصاءات حوادث الغرق في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:41
إليكم إحصاءات حوادث الغرق في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الإنتخابات النيابية بخطر وبو صعب يعترف على وقع صرخات المغتربين... "النا شهر ما اجتمعنا"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الإنتخابات النيابية بخطر وبو صعب يعترف على وقع صرخات المغتربين... "النا شهر ما اجتمعنا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اقرار قانون اصلاح المصارف وقانون تنظيم القضاء العدلي... إليكم تفاصيل الجلسة التشريعية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اقرار قانون اصلاح المصارف وقانون تنظيم القضاء العدلي... إليكم تفاصيل الجلسة التشريعية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:00
بعد مرور 127 سنة... الهند تستعيد مجموعة من الأحجار الكريمة
منوعات
10:00
بعد مرور 127 سنة... الهند تستعيد مجموعة من الأحجار الكريمة
0
أخبار دولية
2025-05-03
توقيف الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة في دمشق
أخبار دولية
2025-05-03
توقيف الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة في دمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في ذكرى تطويبه وعيد مولده: هكذا ستحتفل اهدن بالطوباوي اسطفان الدويهي!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في ذكرى تطويبه وعيد مولده: هكذا ستحتفل اهدن بالطوباوي اسطفان الدويهي!
0
أخبار لبنان
13:15
مذكرة تفاهم بين نقابة الصناعات الغذائية ومنظمة التجارة العادلة Fair Trade Lebanon
أخبار لبنان
13:15
مذكرة تفاهم بين نقابة الصناعات الغذائية ومنظمة التجارة العادلة Fair Trade Lebanon
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في ذكرى تطويبه وعيد مولده: هكذا ستحتفل اهدن بالطوباوي اسطفان الدويهي!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في ذكرى تطويبه وعيد مولده: هكذا ستحتفل اهدن بالطوباوي اسطفان الدويهي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
إليكم إحصاءات حوادث الغرق في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:41
إليكم إحصاءات حوادث الغرق في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كـ"الدومينو" يتزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كـ"الدومينو" يتزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الإنتخابات النيابية بخطر وبو صعب يعترف على وقع صرخات المغتربين... "النا شهر ما اجتمعنا"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الإنتخابات النيابية بخطر وبو صعب يعترف على وقع صرخات المغتربين... "النا شهر ما اجتمعنا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ويتكوف في تل أبيب وتحريك لملف صفقة الأسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ويتكوف في تل أبيب وتحريك لملف صفقة الأسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اقرار قانون اصلاح المصارف وقانون تنظيم القضاء العدلي... إليكم تفاصيل الجلسة التشريعية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اقرار قانون اصلاح المصارف وقانون تنظيم القضاء العدلي... إليكم تفاصيل الجلسة التشريعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الشيباني في موسكو واللقاء الأهم مع بوتين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الشيباني في موسكو واللقاء الأهم مع بوتين
0
أخبار لبنان
13:26
العميد ميشال بطرس للـLBCI: الأخبار المتداولة بشأن الحدود مع سوريا غير دقيقة
أخبار لبنان
13:26
العميد ميشال بطرس للـLBCI: الأخبار المتداولة بشأن الحدود مع سوريا غير دقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الرئيس عون في عيد الجيش: تمسك بحصرية السلاح ومكافحة الفساد واستعادة ثقة الخارج
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الرئيس عون في عيد الجيش: تمسك بحصرية السلاح ومكافحة الفساد واستعادة ثقة الخارج
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:00
تحطمت إلى نصفين... سقوط لعبة أثناء تحليقها في الهواء في السعودية وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
منوعات
09:00
تحطمت إلى نصفين... سقوط لعبة أثناء تحليقها في الهواء في السعودية وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
2
أخبار لبنان
00:35
طقس حارّ ورطب..ضباب ورذاذ محليّ
أخبار لبنان
00:35
طقس حارّ ورطب..ضباب ورذاذ محليّ
3
فنّ
04:52
"اليوم جبنا المدام"... ناصيف زيتون خلال حفله في قرطاج: دعولنا السنة الجايي نجيب الولاد (فيديو)
فنّ
04:52
"اليوم جبنا المدام"... ناصيف زيتون خلال حفله في قرطاج: دعولنا السنة الجايي نجيب الولاد (فيديو)
4
أمن وقضاء
15:49
يزوّر مستندات رسمية لإحدى السفارات الأجنبية وتوقيع السفير... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
15:49
يزوّر مستندات رسمية لإحدى السفارات الأجنبية وتوقيع السفير... وهذا ما حلّ به
5
أخبار لبنان
03:19
عون: ندائي إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم أن يكون رهانكم على الدولة وعلينا أن نختار إما الإنهيار أو الإستقرار.. إليكم كلمة رئيس الجمهورية كاملةً
أخبار لبنان
03:19
عون: ندائي إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم أن يكون رهانكم على الدولة وعلينا أن نختار إما الإنهيار أو الإستقرار.. إليكم كلمة رئيس الجمهورية كاملةً
6
أخبار لبنان
07:22
العماد رودولف هيكل يضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش
أخبار لبنان
07:22
العماد رودولف هيكل يضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش
7
أخبار لبنان
00:54
مصادر لـ"الأخبار": اللبنانيون سيسمعون خطاباً لرئيس الجمهورية عالي السقف واللهجة
أخبار لبنان
00:54
مصادر لـ"الأخبار": اللبنانيون سيسمعون خطاباً لرئيس الجمهورية عالي السقف واللهجة
8
أمن وقضاء
07:27
العثور على قنبلة يدوية منزوعة الصاعق قرب مدرسة في عكار
أمن وقضاء
07:27
العثور على قنبلة يدوية منزوعة الصاعق قرب مدرسة في عكار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More