وفد قيادي من "حزب الله" زار جورج عبد الله... قماطي: نهج المقاومة مستمر

زار وفد قيادي من "حزب الله"، جورج عبد الله في منزله في القبيات، وضم الوفد أعضاء المجلس السياسي محمود قماطي، غالب أبو زينب، علي ضاهر، محمد صالح، ومسؤول الحزب في الشمال رضا أحمد.



وتحدث قماطي باسم الوفد عن "ضرورة التضامن الوطني لمواجهة ما يهدد لبنان"، لافتا الى أن "المقاومة في لبنان تضم كل المكونات الوطنية التي تؤمن بمواجهة أعداء لبنان".



وقال: "إن نهج المقاومة مستمر حتى نحصن هذا البلد في مواجهة الخطر الوجودي، ونحن مدعوون إلى وحدة وطنية في مواجهة العدو الصهيوني ولجعل لبنان بلدا قويا، بعيدا من خطاب الاستجداء وتوسل الخارج".



عبد الله



بدوره، أكد عبد الله أن "المقاومة هي درع لبنان في بناء دولة جميع اللبنانيين"، داعيا إلى "التوحد خلف الجيش الوطني اللبناني". وقال: "لسنا هواة حمل سلاح، فمن قدم خيرة قيادته قرابين شهادة للدفاع عن حدود لبنان هو المدماك الأول والأمين الأول على كرامة الوطن" .



وأضاف: "المقاومة لن تركع، فنحن لسنا في موقع ضعف، فهي ترفع شعار وحدة لبنان وقوة جيشه القادر على مواجهة العدوان. لبنان لن يكون مطية لأي مشروع يخدم العدو الصهيوني بأي شكل من الأشكال".



وفي الختام، قدم الوفد إلى عبد الله درعا تكريمية بإسم الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.